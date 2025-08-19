HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thể hình Việt Nam tham dự 2 giải quốc tế

Đào Tùng

30 tuyển thủ thể hình Việt Nam sáng 18-8 đã lên đường sang Thái Lan tham dự đồng thời Giải Vô địch Đông Nam Á và Giải Vô địch châu Á năm 2025.

Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á lần thứ 19 và Giải Vô địch châu Á lần thứ 57 được tổ chức cùng thời gian tại TP Bangkok - Thái Lan, từ ngày 20 đến 24-8. Sự kiện tranh tài quốc tế đầu tiên của năm 2025 được dự báo sẽ chứng kiến sự bùng nổ của các lực sĩ thể hình Việt Nam - tập thể từng giành hạng nhì toàn đoàn Giải Vô địch châu Á năm 2024.

Với sự góp mặt của 30 tuyển thủ, đây là một trong những chuyến xuất quân lớn nhất của thể hình Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ 7 ngôi vô địch cá nhân cùng vị trí á quân toàn đoàn đã giành được tại Indonesia vào tháng 8-2024.

Thể hình Việt Nam tham dự 2 giải quốc tế - Ảnh 1.

Đội tuyển thể hình Việt Nam thi đấu giải Đông Nam Á và châu Á năm 2025. (Ảnh: VĂN NGUYÊN)

Ngoài sự vắng mặt vì lý do cá nhân của Nguyễn Thị Kim Cương, Trương Quốc Long và Nguyễn Thanh Tiên, 4 nhà vô địch châu Á 2024 gồm Trương Hoàng Long (thể hình, 85 kg), Hồ Công Hoài Long (thể hình, hạng 55 kg), Nguyễn Thị Kim Dung (fitness nữ, chiều cao đến 1,65 m) và Châu Nguyên Kha (fitness nam, chiều cao đến 1,7 m) đều tham gia thi đấu, quyết tâm bảo vệ thứ hạng ở chuyến du đấu tại Thái Lan.

Trong thành phần tuyển Việt Nam dự giải lần này, sự hiện diện của các lực sĩ kỳ cựu như Đinh Kim Loan (8 HCV thế giới, 4 HCV châu Á) hay Nguyễn Thị Kim Dung (2 HCV thế giới, 2 HCV châu Á) sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội, gồm hầu hết các gương mặt trẻ đã và đang gặt hái nhiều thành tích quốc tế trong 5 năm trở lại đây. Một số tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu như Tạ Thị Ngọc Bích, Lê Thị Cẩm Hướng, Nguyễn Văn Quang, Phạm Minh Mỹ, Nguyễn Ngọc Sỹ, Phùng Hữu Thanh… hoàn toàn có thể đổi màu huy chương sau một năm tích cực luyện tập, chuẩn bị cho đấu trường quốc tế trong năm 2025.

Theo tính toán và sắp xếp của ban huấn luyện, sẽ có nhiều tuyển thủ tham dự đồng thời cả 2 giải Đông Nam Á cũng như châu Á, bên cạnh đó cũng có các tuyển thủ chỉ tham dự một trong 2 giải, bảo đảm chỉ tiêu thành tích đăng ký với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam gồm 3 HCV Đông Nam Á và 4 HCV châu Á.

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã ban hành Quyết định 837/QĐ-TDTTVN, triệu tập và cử đội tuyển quốc gia với 30 lực sĩ làm nhiệm vụ tại Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á lần thứ 19 và Giải Vô địch thể hình châu Á lần thứ 57 năm 2025 - do Liên đoàn Thể hình và Sport Physique thế giới (WBPF) tổ chức ở Thái Lan. Giải đấu có sự góp mặt của gần 300 VĐV đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.


