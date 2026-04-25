HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group

PV

Thể thao CAND bước vào giai đoạn phát triển mới khi Hiệp hội và T&T Group ký kết hợp tác, thúc đẩy chuyên nghiệp hóa và nâng tầm thành tích quốc tế.

Chiều 24/4/2026 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group chính thức ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành sâu rộng nhằm phát triển thể thao CAND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group - Ảnh 1.

Lễ ký kết được tổ chức tại trụ sở Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam với sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội. Về phía Tập đoàn T&T Group có ông Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh vai trò của công tác xã hội hóa trong phát triển thể dục thể thao của lực lượng Công an nhân dân. Ông cho biết, trong những năm qua, Hiệp hội đã không ngừng phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động thể thao quy mô lớn, đồng thời nâng cao chất lượng phong trào và thành tích thi đấu.

Lãnh đạo Hiệp hội cũng ghi nhận sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó Tập đoàn T&T Group là một trong những đối tác tiêu biểu đã có nhiều đóng góp thiết thực trong thời gian qua.

"Việc ký kết thỏa thuận lần này sẽ tiếp tục đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài, đáp ứng yêu cầu phát triển của Hiệp hội trong giai đoạn mới," Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội thể thao CAND và T&T Group.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn T&T Group sẽ đồng hành cùng Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam trong triển khai các hoạt động trọng tâm năm 2026, bao gồm: phối hợp tổ chức và hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động thường xuyên của Hiệp hội; đồng hành cùng Đoàn Thể thao CAND tham dự Đại hội Thể thao châu Á tại Nagoya (Nhật Bản); đồng hành tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Dịch vụ khẩn cấp khu vực châu Á – châu Đại Dương (APES Games) tại Queensland (Australia); đồng thời phối hợp triển khai các chương trình tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho Câu lạc bộ Bóng bàn CAND – T&T tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Từ phía doanh nghiệp, ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group - cho biết thỏa thuận hợp tác năm 2026 là bước tiếp nối quan trọng trong mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác sâu sắc và bền vững hơn.

"Chúng tôi xác định rõ mục tiêu là đồng hành cùng Hiệp hội trong việc phát triển phong trào thể thao, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và thi đấu; qua đó góp phần nâng tầm thành tích của thể thao CAND, hướng tới khả năng cạnh tranh tại các đấu trường quốc tế", Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang nói.

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh hiệu quả thực tiễn của mô hình hợp tác giữa Hiệp hội thể thao CAND và T&T Group.

Trên thực tế, sự hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T Group từ năm 2024 đã nhanh chóng mang lại những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, ở môn bóng bàn – một điểm sáng tiêu biểu của mô hình hợp tác – Câu lạc bộ Bóng bàn CAND – T&T đã có bước tiến rõ nét khi giành 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc tại Giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc 2024 (xếp thứ 3 toàn đoàn), và tiếp tục bứt phá trong năm 2025 với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng, vươn lên xếp thứ 2 toàn đoàn.

Song song với đó, đội duy trì vị thế dẫn đầu ở hệ thống đào tạo trẻ với thành tích Nhất toàn đoàn tại các giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc trong cả hai năm.

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group - Ảnh 4.

Nhà sáng lập T&T Group Đỗ Quang Hiển trao thưởng 1,3 tỷ đồng cho đội bóng bàn CAND – T&T sau thành tích xuất sắc tại giải bóng bàn toàn quốc 2025.

Không chỉ ở bóng bàn, Tập đoàn T&T Group còn đồng hành cùng Hiệp hội trong tổ chức Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng năm 2025 - một sự kiện thể thao đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực.

Đồng thời, Tập đoàn cũng đồng hành cùng Đoàn Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới, nơi đoàn đã đạt thành tích ấn tượng với 15 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.

Những kết quả đó không chỉ phản ánh hiệu quả thiết thực của sự đồng hành giữa Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T Group, mà còn góp phần nâng cao vị thế của thể thao Công an nhân dân, từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh ở cấp khu vực và quốc tế.

Thể thao CAND đón lực đẩy mới từ hợp tác với T&T Group - Ảnh 5.T&T Group và chiến lược bất động sản khác biệt: Chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh và tăng tốc hiệu quả

Hai thập kỷ tham gia vào lĩnh vực BĐS, T&T Group theo đuổi chiến lược bất động sản dài hạn, tập trung khai mở tiềm năng và giá trị bền vững của các vùng đất.

T&T Group Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo