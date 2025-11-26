HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thể thao TP HCM kết nối, giao lưu với thể thao Quảng Châu

Lý Đại Nghĩa - Trung tâm HLTĐ TDTT TP HCM

(NLĐO) - Đoàn công tác thể thao TP HCM vừa có chuyến thăm, giao lưu và kết nối với thành phố Quảng Châu kết nghĩa nhân Đại hội Thể thao toàn Trung Quốc.

Theo lời mời chính thức của Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn Trung Quốc lần XV - năm 2025, đoàn công tác Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Quảng Châu từ ngày 9 đến 14-11.

Chuyến công tác nhằm trao đổi kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn, tìm hiểu mô hình quản lý - điều hành đại hội bằng công nghệ số, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối giữa hai thành phố kết nghĩa.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn TP HCM tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn Trung Quốc, làm việc với các cơ quan chuyên môn của thành phố Quảng Châu đồng thời đến thăm các "địa chỉ đỏ" gắn với lịch sử cách mạng Việt Nam - tạo nên một hành trình đậm chất chuyên môn, văn hóa và nghĩa tình.

Đoàn thể thao TP HCM dự lễ khai mạc Đại hội thể thao nước bạn

Chiều 9-11, Quảng Châu khoác lên mình sắc vóc của một thành phố hội tụ: Cờ hoa dọc cáC đại lộ, ánh sáng chan hòa từ những màn hình lớn ở quảng trường, tiếng nhạc từ sân vận động Olympic Quảng Đông ngân vang giữa dòng người đổ về lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn Trung Quốc lần XV-2025.

Giữa biển người ấy, đoàn công tác Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM xuất hiện với hai sứ mệnh: Thu nhận kinh nghiệm từ một đại hội thể thao tầm cỡ quốc gia, và làm dày thêm trang hữu nghị nửa thế kỷ giữa hai thành phố kết nghĩa, năng động bậc nhất khu vực.

Thể thao TP HCM kết nối, giao lưu với thể thao Quảng Châu - Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn Trung Quốc lần VX- 2025

Đêm xuống, sân khấu chính của đại hội bừng sáng như một tấm màn công nghệ kỳ vĩ. Những lớp hình ảnh led dựng thành dòng sông ánh sáng ôm lấy sân khấu, nơi con rồng khổng lồ uốn lượn giữa không trung, cá heo - linh vật của đại hội - bay lượn trong hiệu ứng 3D. Võ thuật, múa lân, hí kịch Quảng Đông hòa vào robot gõ chuông và âm nhạc điện tử, tạo nên một "bữa tiệc thị giác" mà khó có nơi nào sánh kịp về trình độ biểu đạt văn hóa bằng công nghệ.

Trên hàng ghế khán đài, đoàn công tác thể thao TP HCM chăm chú theo dõi. Phó Giám đốc Sở Cao Văn Chóng chia sẻ: "Buổi lễ là minh chứng cho sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Từ cách tổ chức, quản trị dòng người, cho đến việc kết nối các địa phương - tất cả đều rất đáng học hỏi".

Sau ánh đèn sân khấu là chuỗi hoạt động ngoại giao sôi nổi. Đoàn TP HCM đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo ngành thể thao Quảng Châu về mô hình quản lý thể thao hiện đại; liên kết đào tạo VĐV trẻ; tổ chức các giải giao hữu thiếu niên; trao đổi các đoàn chuyên môn hàng năm…

Trong thư cảm ơn, Sở Ngoại vụ Quảng Châu nhấn mạnh sự hiện diện của bạn bè đến từ TP HCM đã "góp thêm sắc màu không thể thiếu", đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố "sẽ tiếp tục nâng lên tầm cao mới".

Đoàn thể thao TP HCM thăm căn nhà số 13 Văn Minh

Rời ánh sáng rực rỡ của lễ khai mạc, đoàn công tác TP HCM tìm về một điểm đến hoàn toàn khác: Căn nhà số 13 - nay thuộc địa chỉ 248–250 - đường Văn Minh. Giản dị, khiêm nhường, nằm giữa con phố cũ, đây từng là nơi trú đóng của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội - nơi Nguyễn Ái Quốc từng sống và giảng dạy ba khóa huấn luyện chính trị cho 75 cán bộ đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, chiếc bàn gỗ và vài tập tài liệu cũ vẫn được giữ gìn. Hướng dẫn viên kể với giọng tự hào rằng chính từ căn nhà này, những bài giảng của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc được tập hợp thành "Đường kách mệnh", cuốn sách lý luận đầu tiên đặt nền móng tư tưởng cho phong trào cách mạng Việt Nam.

Căn nhà được chính quyền Trung Quốc bảo tồn từ năm 1971, và được tu bổ, khánh thành lại vào ngày 30-4-2002, trở thành di tích lịch sử văn hóa. Không gian tái hiện đầy đủ: phòng học; phòng ở của Nguyễn Ái Quốc; khu bếp; gian trưng bày tư liệu ảnh, báo Thanh Niên, thư từ và bút tích…

Giữa trời chiều Quảng Châu yên ả và thanh bình, đoàn TP HCM đứng lặng trước những vật dụng giản đơn đã từng chứng kiến bước đầu hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc. Bà Lê Thị Thanh Thúy, cán bộ đoàn, xúc động chia sẻ: "Dẫu là chuyến công tác thể thao, nhưng đứng trong ngôi nhà này, ai cũng cảm nhận được nguồn mạch tinh thần không bao giờ vơi cạn".

Thể thao TP HCM kết nối, giao lưu với thể thao Quảng Châu - Ảnh 2.

Đoàn công tác viếng thăm "địa chỉ đỏ" Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội

Hoàng Hoa cương - lời thề bên mộ người anh hùng

Điểm dừng cuối cùng trong hành trình là công viên Hoàng Hoa cương, nơi yên nghỉ của các liệt sĩ đồng minh hội. Tại đó, mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái - người đã tự tẫn xuống dòng Châu Giang sau khi thực hiện cuộc ám sát bất thành toàn quyền Pháp Merlin năm 1924 - hiện ra giữa hàng trúc xanh.

Tấm bia mộ ghi lại câu chuyện di dời từ Nhị Vọng cương về Hoàng Hoa cương năm 1958; phần mộ hướng tây nam như hướng về quê hương Việt Nam. Đây là địa điểm được nhân dân Việt - Trung thường xuyên thăm viếng, thể hiện tình cảm tri ân vượt qua thời gian.

Trước mộ người anh hùng, đoàn TP HCM thắp hương, mặc niệm tưởng nhớ. Ông Cao Văn Chóng nghẹn giọng: "Trong không gian thiêng liêng này, chúng tôi cảm nhận rõ sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Sự nghiệp thể thao và giao lưu hôm nay đều dựa trên truyền thống yêu nước, hy sinh của cha ông".

Thể thao TP HCM kết nối, giao lưu với thể thao Quảng Châu - Ảnh 3.

Đoàn công tác viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái ở Hoàng Hoa cương


