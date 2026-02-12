Thể thao Việt Nam đón Tết xa nhà

Những ngày cuối năm, ai cũng mong mỏi trở về bên mâm cơm sum họp gia đình. Tuy nhiên, vì Tết Nguyên đán không phải kỳ nghỉ quốc tế, nên nhiều vận động viên Việt Nam phải đón Tết xa nhà, khi bận thi đấu và tập luyện cho các sự kiện thể thao.

Gác hạnh phúc riêng

Tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, không khí ngày cận Tết vẫn rất sôi động. Bốn cô gái của đội tuyển quyền Anh nữ là Võ Lan Anh, Nguyễn Thị Huyền, Lê Thị Thúy Nhi và Nguyễn Thị Hồng Yến hăng say tập luyện để hướng tới Giải Vô địch U19 thế giới 2026 tại Thái Lan và vòng loại Olympic trẻ mùa hè 2026. Những niềm vui giản dị như đi chợ cuối năm, gói bánh hay quây quần đêm giao thừa đành tạm gác lại đối với những võ sĩ trẻ.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tập luyện xuyên Tết để chuẩn bị cho Asian Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Thời điểm Tết nguyên đán cũng trùng với thời gian diễn ra 2 giải đấu lớn của bóng đá nữ: Giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026 và Giải Bóng đá nữ châu Á 2026. Hướng tới những kết quả tốt nhất cho 2 giải đấu trên, bóng đá nữ Việt Nam và futsal nữ Việt Nam sẽ tập luyện đến sát và xuyên suốt Tết. Trong đó, Thùy Trang - một trong những gương mặt nổi bật của futsal nữ Việt Nam và các tuyển thủ khác sẽ phải hy sinh kỳ nghỉ sum họp để duy trì cường độ tập luyện và chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng.

Tuyển futsal nữ Việt Nam với 20 cầu thủ đang tập trung tại TP HCM, chuẩn bị cho Giải Vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026 tại Thái Lan, từ ngày 24-2 đến 2-3. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã tập trung từ ngày 18-1 và họ chấp nhận đón Tết xa nhà hướng tới việc bảo vệ ngôi hậu khu vực. Trong ngày đón giao thừa 29 Tết - tức 16-2, họ sẽ đặt chân đến Nhật Bản, tập luyện và thi đấu giao hữu đến mùng 4 Tết - tức 20-2, trở về TP HCM. Chỉ 2 ngày sau, cả đội sẽ lên đường sang Thái Lan với mục tiêu bảo vệ ngôi hậu futsal nữ Đông Nam Á.

Săn vé đi World Cup nữ

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang ráo riết tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 7 đến 14-2 để chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Danh sách các cô gái vàng tập huấn đợt này có 26 cầu thủ, kết hợp giữa trụ cột giàu kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 trận thi đấu giao hữu với tuyển Trung Quốc (vào ngày 10-2 và 13-2) để rà soát lực lượng và hoàn thiện chiến thuật.

Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam cho biết mục tiêu của đội tại Asian Cup nữ 2026 là cạnh tranh suất đi tiếp trong bảng đấu có Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) qua đó nuôi hy vọng giành vé dự kỳ World Cup nữ 2027.

Đối với bóng đá nam, Công an Hà Nội là CLB duy nhất của V-League không được nghỉ Tết. Dù không ra sân ở vòng 13 V-League 2025-2026 cuối tuần qua, đoàn quân HLV Mano Polking phải tập trung tối đa cho vòng 1/8 AFC Champions League Two.

Quang Hải và đồng đội sẽ chạm trán Tampines Rovers ở trận lượt đi trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 11-2 (tức 24 tháng chạp). Ngay sau đó, CLB này sẽ di chuyển đến Singapore và chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra vào ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết).

13 đại diện còn lại của V-League cũng không thể tận hưởng ngày Tết trọn vẹn. Dù Giải Vô địch quốc gia Việt Nam đã tạm nghỉ sau ngày 9-2, nhưng các đội bóng sẽ tiếp tục tập luyện đến hết ngày 14-2 (tức 27 tháng chạp). Theo dự kiến, cầu thủ sẽ được rời CLB từ ngày 15-2 và hội quân vào ngày 20-2 (tức mùng 4 Tết) để hướng tới lượt về V-League cũng như Cúp Quốc gia.

Các thành viên của tuyển cầu lông TP HCM như Hải Đăng, Tiến Minh, Thùy Trang đang duy trì luyện tập 2 buổi/ngày xuyên Tết, đến mùng 6 - tức ngày 22-2, sẽ lên đường sang Singapore dự giải đấu International Challenge (từ ngày 24-2 đến 1-3).

Tết của những người làm thể thao có thể không trọn vẹn, nhưng lại đầy ắp tinh thần cống hiến. Khi cả nước rộn ràng đón năm mới, nhiều vận động viên vẫn miệt mài tập luyện, hy sinh hạnh phúc riêng để hướng đến những thành tích tốt nhất, xem đó như một món quà chiến thắng gửi tặng người hâm mộ.



