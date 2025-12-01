Thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 33 - 2025

Đoàn TTVN góp mặt tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 với 1.165 thành viên, tham gia thi đấu ở 47 môn và phân môn với chỉ tiêu thành tích từ 90 - 110 HCV, xếp hạng toàn đoàn trong nhóm dẫn đầu đại hội. Vai trò trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 33 được trao cho ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam.

Trong danh sách đoàn, Cục TDTT Việt Nam bảo đảm kinh phí (vé máy bay khứ hồi quốc tế và nội địa, phí hành lý quá khổ, quá cước, tiền ăn ở, tiền tiêu vặt, chi phí liên lạc, lệ phí visa, hộ chiếu, tiền di chuyển nội địa, chi tiền thuê văn phòng, phương tiện tập luyện, thi đấu...) theo quy định cho 952 thành viên. Các thành viên còn lại tham dự SEA Games 33 bằng kinh phí địa phương hoặc từ nguồn xã hội hóa.

Lễ công bố nhà tài trợ chính cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và gặp mặt các đội tuyển tham dự SEA Games 33 vào tối 30-11 tại TP HCM. Ảnh: QUANG LIÊM

Đông nhất trong thành phần đoàn TTVN chính là đội điền kinh với 51 vận động viên (VĐV) cùng 17 chuyên gia, huấn luyện viên (HLV), lãnh đội. Đây là đội tuyển gánh vác trọng trách huy chương chủ lực của đoàn với những gương mặt nổi bật như Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Quách Thị Lan…

Rất nhiều VĐV đã khẳng định được tên tuổi và thành tích tại đấu trường quốc tế sẽ lại tiếp tục đảm nhận trọng trách "săn" vàng cho TTVN tại đại hội lần này. Kỳ vọng được đặt lên vai Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Võ Thị Mỹ Tiên (bơi), Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Thị Thật (xe đạp)…

Cục TDTT Việt Nam giao nhiệm vụ cho đoàn TTVN tập trung thi đấu không chỉ hướng đến số lượng huy chương SEA Games mà còn chú trọng nâng cao năng lực thi đấu ở các môn ASIAD, Olympic. Theo kế hoạch, những đội tuyển đầu tiên của TTVN sẽ lên đường sang Thái Lan vào sáng 1-12, chuẩn bị cho chương trình tranh tài sớm. Môn bóng đá nam tiếp tục đi tiên phong bằng trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào vào lúc 16 giờ ngày 3-12.

SEA Games 33 sẽ khai mạc vào ngày 9-12 và bế mạc ngày 20-12.

Đội tuyển bóng đá nữ và U22 Việt Nam được tặng 500 triệu đồng Trong buổi gặp mặt các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự SEA Games 33, Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo trao tặng 500 triệu đồng tới đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U22 quốc gia, nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các "Chiến binh Sao Vàng" trước những thử thách mới. Acecook Việt Nam tiếp tục gia hạn gói tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đến năm 2030. Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam, cho biết: "Sự đồng hành của nhà tài trợ sẽ tiếp thêm động lực để các đội tuyển bóng đá Việt Nam nỗ lực cống hiến, chinh phục những thành tích mới, đáp lại kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ". T.Phước



