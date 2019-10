Trưa nay 9-10, hai Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và Malaysia đã tổ chức họp báo trước trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2020 diễn ra vào tối ngày mai 10-10 trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.



HLV Park Hang-seo và tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng tại cuộc họp báo

Tại cuộc họp báo, về tình hình các tuyển thủ Việt Nam, HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo tỏ ra lo ngại về về cảm giác thi đấu của tiền đạo Công Phương. HLV Park Hang-seo cho biết Công Phượng tập trung muộn, tới sáng 7-10 mới tập trung cùng đội tuyển, và gặp khó khi ít được thi đấu ở CLB Sint-Truidense (Bỉ). Dù sau khi tập trung Công Phượng đã tham gia đầy đủ trong các buổi tập của đội song HLV Park Hang-seo vẫn cho biết thêm: Hôm trước đã kiểm sức khỏe của Công Phượng. Sức khoẻ cậu ấy không có vấn đề gì. Nhưng hơi lo vì cậu ấy cần thích ứng chênh lệch múi giờ. Sáng nay 9-10, kiểm và cậu ấy bảo tốt. Tôi chỉ hơi lo về lịch thi đấu thì không biết cảm giác thi đấu như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục test".

HLV Park Hang-seo: Lối chơi của Malaysia đã ổn định an toàn hơn

Vị HLV người Hàn Quốc cũng cho biết về đối thủ Malaysia: "So với 2018 thì họ có thêm cầu thủ nhập tịch, mạnh hơn. Chúng tôi phân tích thấy lối chơi của Malaysia đã ổn định an toàn hơn, rõ ràng tuyến tiền vệ so với 2018 đã mạnh hơn".

HLV Park Hang-seo cũng đánh giá cầu thủ mang số 20 của đội tuyển Malaysia có đặc điểm khả năng xâm nhập vòng cấm tốt, phạm vi hoạt động rộng. Các cầu thủ số 13 và 11 chơi cánh tốt đặc biệt là cánh phải tốt, khả năng tạt từ cánh phải vào. "Với trường hợp này khả năng ghi bàn khá cao" - HLV Par Hang-seo nhìn nhận.

HLV trưởng Đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng tỏ ý cho rằng thành tích đối đầu giữa Việt Nam và Malaysia trong quá khi chỉ mang tính tham khảo. "Trong quá trình chuẩn bị, với tôi không chú trọng thành tích đối đầu vì đó là quá khứ. Nó không nói lên điều gì và không thể dựa vào đó để đánh giá. Tôi không chắc chắn 100% nhưng chúng ta có thể cố gắng tốt nhất"- HLV Park khẳng định.

Họp báo trước trận Việt Nam-Malaysia

Tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng tham gia họp báo cùng HLV trưởng Park Hang-seo cho biết thêm: "Theo tôi, quan trọng nhất là tinh thần, nếu có tinh thần tốt nhất thì có thể vượt qua mệt mỏi để có được thi đấu tốt nhất và khá lo lắng về tiếng kèn vuvuzela ồn, hơi điếc tai, anh em trong sân nhiều khi khó khăn trong việc trao đổi".

HLV trưởng Đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe (trái) tại cuộc họp báo

Về phía HLV trưởng Đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết: "Chúng tôi đang không ngừng tập luyện nâng cao thể lực, chiến thuật để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu ngày mai".

"Khi chạm trán Việt Nam ở trận đấu này, tôi thấy họ được thi đấu trên sân nhà, sự cuồng nhiệt của khán giả, khán giả trông đợi rất nhiều, trông đợi kết quả tốt nhất vào trận này, chúng tôi phải chuẩn bị hết mình để đối đầu với Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt nhưng kết quả cuối cùng đều mong muốn là kết quả tốt nhất cho mỗi đội" - Tan Cheng Hoe nói.

HLV Cheng Hoe e ngại về sức mạnh của tuyển Việt Nam khi được "tiếp lửa" bởi sự cuồng nhiệt của khán giả nhà

Vị HLV trưởng Đội tuyển Malaysia nhắc lại: "Trong bóng đá không có điều gì nói trước được, chúng tôi phải giữ tập trung cao độ, tập luyện hết mình để có được kết quả tốt nhất".

"Tôi là HLV trưởng luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất cho Đội tuyển Quốc gia, tôi luôn hỗ trợ, động viên các cầu thủ của mình thể hiện tố nhất, nếu họ muốn công hiến cho Đội tuyển Quốc gia thì tôi luôn có sự động viên, dặn dò để thúc đẩy họ hết mình" - HLV trưởng Đội tuyển Malaysia khẳng định.