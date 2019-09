Thu hút khán giả nhà chính là 2 trận đấu của 2 võ sĩ hàng đầu Việt Nam: Duy Nhất và Thanh Tùng, bởi lẽ cả hai đều có nhiều danh hiệu vô địch trong các cuộc tranh tài ở cấp độ châu Á lẫn thế giới. Với Duy Nhất, võ sĩ được mệnh danh là "độc cô cầu bại" của làng muay Việt, đỉnh cao là trận thắng trước ngôi sao trẻ làng muay thế giới Victor Pinto tại Giải Thai Fight 2015. Tính riêng từ đầu năm đến nay, Duy Nhất 2 lần liên tiếp thắng ở Giải Vô địch Lethweight thế giới.



Đối thủ của Duy Nhất ở ONE Championsip Immortal Triumph sẽ là võ sĩ đến từ Malaysia - Azwan Che Wil. Trong khi đó, gương mặt trẻ Nguyễn Thanh Tùng của làng muay Việt Nam sẽ đấu với võ sĩ gốc tán thủ Shahzaib Rindh (Pakistan).

5 võ sĩ muay và kick boxing là người Việt hoặc gốc Việt (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Một gương mặt đáng chú ý khác chính là nữ võ sĩ người Mỹ gốc Việt Bi "Killer Bee" Nguyễn, sẽ tham gia một trận đấu thuộc khuôn khổ ONE Super Series Muay Thai trước cựu vô địch tán thủ Ấn Độ Puja "The Cyclone" Tomar. Là một trong những võ sĩ hiếm hoi của ONE có thể thi đấu ở cả hai mặt trận là ONE Super Series và ONE Championship, Bi Nguyễn từng là một võ sĩ muay Thai tài năng trước khi bước chân vào võ thuật tổng hợp.

Góp mặt trong danh sách những cái tên gốc Việt khác ở sàn đấu này là Michael Phạm và Chris Lê Nguyễn. Chris Lê Nguyễn sẽ đối đầu Yukinori Ogasawara trong trận đấu thuộc khuôn khổ muay Thai. Tập võ từ năm 13 tuổi, Chris Lê Nguyễn xem muay Thai như một cứu cánh cho tuổi thơ bị bắt nạt. Cũng từ đó, đam mê thi đấu lớn dần trong Chris Lê Nguyễn theo năm tháng.