Hơn 200 golfer sẽ góp mặt tranh tài tại GolfViet Swing Cup 2022 có tổng giá trị giải thưởng lên đến 6 tỷ đồng, diễn ra vào trưa 28-3 tại sân golf Tân Sơn Nhất, TP HCM. Các golf thủ được chia thành ba bảng A, B, C và bảng nữ, thi đấu theo thể thức cá nhân 18 hố, với bảng A dành cho các VĐV có handicap từ 00-15, bảng B từ 16-25, bảng C từ 26 trở lên và bảng nữ từ 0-36. Những golfer chưa có handicap chính thức sẽ được tính handicap ngày (system 36) và quy về các bảng.



Các golf thủ sẽ tranh tài tại sân golf Tân Sơn Nhất

Tham gia giải golf lần này, các golfer sẽ có cơ hội thử vận may và chinh phục giải thưởng hole-in-one với các giải thưởng có giá trị gồm xe hơi và tiền mặt. Ngoài ra, BTC cũng sẽ trao thưởng cho golfer giành chức vô địch (best gross); nhất, nhì, ba các bảng; giải kỹ thuật (2 longest drive; 2 nearest to the pin) và nhiều phần quà giá trị khác từ các nhà tài trợ.