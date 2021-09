Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam được tận hưởng cảm giác thi đấu ở vòng loại cuối cùng tranh vé tham dự một VCK World Cup. Bên cạnh cảm giác bỡ ngỡ, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn tự tin sẽ tạo nên bất ngờ trước Ả Rập Saudi, một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục, dù tuyển Việt Nam phải làm khách trên sân Mrsool Park lúc 1 giờ ngày 3-9 (VTV5, VTV6 trực tiếp).



Do chính sách hạn chế các cầu thủ tài năng xuất ngoại thi đấu, bóng đá Ả Rập Saudi tỏ ra khá kín tiếng nếu so với những đội tuyển khác trong khu vực Tây Á. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi sức mạnh của đội tuyển 5 lần dự VCK World Cup này, bởi Giải Vô địch Quốc gia Ả Rập Saudi đang thu hút được nhiều tên tuổi nổi tiếng thế giới đến thi đấu nhờ nguồn tài chính dồi dào. Do đó, các cầu thủ Ả Rập Saudi được đánh giá là một trong 3 ứng viên tranh 2 suất trực tiếp của bảng B dự VCK World Cup 2022, cùng với Nhật Bản và Úc.

HLV Park Hang-seo cùng các học trò cùng nhau tập luyện, chờ tạo nên bất ngờ ở trận mở màn với Ả Rập Saudi Ảnh: VFF

Chỉ đăng ký 8 cầu thủ từng dự VCK World Cup 2018, đội tuyển Ả Rập Saudi vẫn tự tin vào lực lượng từng chơi rất hay ở Olympic Tokyo 2020 sẽ đánh bại được tuyển Việt Nam vào ngày 3-9 tới. HLV Herve Renard từng có thời gian ngắn dẫn dắt CLB Nam Định năm 2004 nên ít nhiều cũng hiểu biết về đối thủ. Dù chỉ có 5 ngày hội quân nhưng HLV Renard không mấy lo lắng, trái lại còn tự tin vì học trò của ông đang thi đấu thường xuyên ở những đội bóng mạnh nhất giải quốc nội như CLB Al-Ahli hay Al-Hilal…, ngược lại các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chỉ tập và đá giao hữu nội bộ với U22 Việt Nam vỏn vẹn 2 trận trong 2 tháng gần đây nên sẽ thiếu cảm giác thi đấu hơn rất nhiều.

Xét về đối đầu, đội tuyển Ả Rập Saudi được đánh giá cao hơn tuyển Việt Nam khi từng thắng đậm hai trận với tỉ số 5-0 và 4-0 ở vòng loại World Cup 2002 cách đây gần 20 năm. Cộng thêm lợi thế sân nhà, cùng điều kiện thời tiết nóng khô dễ dẫn đến mất nước ở Ả Rập Saudi, người hâm mộ Việt Nam có thể cảm nhận được những khó khăn đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong hành trình chuẩn bị cho trận đấu mở màn lịch sử này, HLV Park Hang-seo lại thiếu đi sự phục vụ của những nhân tố trụ cột, đủ sức tạo nên đột biến như Nguyễn Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Trần Minh Vương hay Đoàn Văn Hậu…, điều đó càng khiến tuyển Việt Nam bị đánh giá thấp hơn.

Ở vòng loại cuối World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan từng ôm tham vọng cạnh tranh vé dự VCK nhưng kết cục chỉ có được 2 điểm sau 10 trận đấu. Đó là lời cảnh tỉnh rất lớn cho thầy trò HLV Park Hang-seo, khi cần phải xác định rõ thực lực của tuyển Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á. Ở bảng B, bên cạnh Nhật Bản, Úc, Oman, Trung Quốc thì Ả Rập Saudi cũng được đánh giá là đối thủ quá mạnh, chỉ cần ra sân với tâm lý chủ quan, lứa Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh… sẽ phải trả giá đắt. Vì vậy mà trong những buổi tập làm quen với điều kiện sân bãi, thời tiết ở Ả Rập Saudi, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu toàn đội tập luyện với sự tập trung cao độ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn dành thời gian để phân tích băng hình về đối thủ.

Tuy vậy, sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sau chấn thương có ý nghĩa quan trọng cho hàng tiền vệ tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo sẽ có được cầu thủ thoát pressing tốt nhất tuyển Việt Nam, từ đó có thể dễ dàng tính toán phương án phòng ngự phản công, chờ sơ hở của Ả Rập Saudi để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Cộng thêm sự trở lại của Đặng Văn Lâm, HLV Park Hang-seo sẽ an tâm hơn nơi hàng phòng ngự, trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam không được phép sai lầm.