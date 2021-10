Dù vậy, hai trận "derby" nước Ý này đã diễn ra không như mong đợi của người hâm mộ. Không chênh lệch về đẳng cấp và trình độ chuyên môn, các ứng cử viên vô địch Inter Milan, Napoli, Juventus và AS Roma đã cống hiến hai màn so tài hiếm bàn thắng nhưng nhiều thẻ phạt. Đáng chú ý, HLV Jose Mourinho của AS Roma và HLV Simone Inzaghi của Inter Milan đều bị truất quyền chỉ đạo vì hành động cự cãi, khiêu khích trọng tài.



Là đội duy nhất trong tốp 4 giành được chiến thắng ở vòng 9 Serie A, AC Milan đã san bằng điểm số với đội đầu bảng Napoli nhưng tạm xếp thứ 2 do kém hơn về chỉ số phụ. AC Milan đã giành được trọn vẹn 3 điểm khi hành quân đến sân nhà của Bologna với tâm điểm của trận đấu là pha phản lưới nhà và bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho AC Milan của lão tướng Zlatan Ibrahimovic.

Lão tướng Zlatan Ibrahimovic giúp hàng công của AC Milan mạnh mẽ hơn trong cuộc đua vô địch Scudetto mùa này. Ảnh: REUTERS

Ở tuổi 40 lẻ 20 ngày, Ibrahimovic trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất "đốt" lưới nhà tại Serie A, phá sâu kỷ lục cũ của cựu trung vệ AC Milan Alessandro Costacurta (39 tuổi, 26 ngày) và là cầu thủ lớn tuổi thứ 4 trong lịch sử ghi bàn tại Serie A, đứng sau Alessandro Costacurta (41 tuổi, 25 ngày), Silvio Piola (40 tuổi, 131 ngày) và Pietro Vierchowod (40 tuổi, 47 ngày). Trở lại đội hình xuất phát sau chuỗi ngày dài phải điều trị chấn thương, Ibrahimovic thi đấu thăng hoa và có một kiến tạo giúp đồng đội mở tỉ số cùng một bàn thắng trong cuộc đối đầu trên. Đây cũng là pha lập công thứ 2 trong 4 trận đã đấu ở mùa này của Ibrahimovic.

Với thành tích bất bại sau 9 vòng đấu (8 trận thắng), AC Milan cùng Napoli tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A với cùng 25 điểm. Lúc 1 giờ 45 phút ngày 27-10, thầy trò HLV Stefano Pioli sẽ tiếp đón Torino trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 10. Đây là cơ hội để AC Milan giành chiến thắng, chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng cũng như bứt tốc trong cuộc đua vô địch Scudetto mùa này.