Trận cầu tâm điểm ở vòng đấu này là màn chạm trán giữa đương kim vô địch Inter Milan và Napoli ngày 22-11. Thầy trò HLV Simone Inzaghi có màn ngược dòng thắng đội đầu bảng ngay trên "thánh địa" Giuseppe Meazza và rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu xuống còn 4 điểm. Kết quả này cũng khiến Napoli mất cơ hội bứt tốc trên bảng xếp hạng khi AC Milan trước đó bất ngờ thất bại trong chuyến hành quân đến sân của Fiorentina. Cũng có được 3 điểm song Juventus chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và vẫn chật vật trong cuộc đua lọt vào tốp 4. Juventus hiện xếp thứ 8 với 21 điểm.



Trong những chiến thắng của các "ông lớn" Serie A ở vòng 13, người hâm mộ bóng đá Ý ấn tượng với màn trình diễn của AS Roma. Sau chuỗi 3 trận không thắng vừa qua, đội bóng áo màu bã trầu đã giải tỏa cơn khát điểm số ngay trên sân Luigi Ferraris của Genoa.

Tài dùng người của HLV Jose Mourinho giúp AS Roma tìm lại mạch thắng. Ảnh: REUTERS

Đoàn quân của HLV Mourinho thi đấu áp đảo đối thủ nhưng bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng ở phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, khả năng dụng người cùng kinh nghiệm trận mạc của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phát huy hiệu quả. Ông Mourinho tung Felix Afena-Gyan vào sân ở khoảng thời gian cuối trận để tiền đạo 18 tuổi người Ghana nhanh chóng lập cú đúp bàn thắng giúp AS Roma thắng trận vẻ vang.

Felix Afena-Gyan chỉ vừa chuyển đến Serie A vào tháng 3-2021 từ Học viện EurAfrica ở Ghana và thi đấu cho đội trẻ AS Roma. Afena-Gyan mới chỉ một lần được thi đấu ở Serie A và đó là trận đấu anh vào sân từ băng ghế dự bị hồi tháng 10. Quyết định cho chân sút còn non kinh nghiệm này vào sân thi đấu với Genoa trong bối cảnh hàng dự bị của AS Roma vẫn còn nhiều ngôi sao thượng thặng được báo chí mô tả là sự mạo hiểm của ông Mourinho.

Sự linh hoạt trong cách dùng người của HLV Mourinho đã giúp AS Roma leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A. Riêng Afena-Gyan đã trở thành cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi 306 ngày) của AS Roma lập cú đúp bàn thắng kể từ năm 1927 và cũng là cầu thủ đầu tiên sinh năm 2003 thi đấu và ghi bàn ở Serie A trong màu áo đội bóng thành Rome.