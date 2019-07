Đội tuyển bơi Việt Nam kết thúc Giải Vô địch thế giới với chỉ một chuẩn A và tấm vé trực tiếp tới Olympic Tokyo của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 800 m tự do nam với thành tích 7 phút 52 giây 74. Kình ngư trẻ quê Quảng Bình cũng đã thử sức ở đường bơi 1.500 m tự do nhưng thành tích 15 phút 2 giây 35 vẫn còn quá xa so với chuẩn Thế vận hội.