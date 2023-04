Ngày 14-4, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP HCM lần thứ 35 - 2023 "Non Sông Liền Một Dải – Niềm Tin Chiến Thắng" HTV – Tôn Đông Á diễn ra chặng 11 dài 166 km từ TP Quy Nhơn (Bình Định) đi TP Pleiku (Gia Lai) với chiến thắng tuyệt đối thuộc về Áo vàng Petr Rikunov.

Với 2 ngọn đèo An Khê, Mang Yang và nhiều cung đường có độ dốc cao, gập ghềnh, đây được xem là lộ trình để các tay đua có khả năng leo đèo thể hiện khả năng của mình, đặc biệt là những nội binh.

Igor Frolov (Áo chấm đỏ) về nhì đèo An Khê

Không bất ngờ khi trong nhóm tách đoàn để tấn công là các ngoại binh từng thể hiện được khả năng ở các chặng trước đó là áo đỏ Igor Frolov (TP HCM Vinama), áo vàng Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Javier Perez (Nhựa Bình Minh – Bình Dương), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp), Vladislav Duiunov (TP HCM New Group).

Sự phối hợp chiến thuật hiệu quả giúp đội TP HCM giữ vững danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi cho Igor Frolov khi anh về nhì đèo An Khê sau Vladislav Duiunov và về nhất ở đèo Mang Yang.

Cũng cần thấy tay đua Petr Rikunov dù có khả năng tranh chấp danh hiệu vua leo núi nhưng anh tập trung vào mục tiêu lớn hơn là bảo vệ áo vàng danh giá nên chủ động đeo bám chứ không tranh chấp trên 2 đỉnh đèo.

Sau khi vượt qua đèo An Khê, Igor Frolov chủ động tấn công, Petr Rikunov vẫn theo sát như hình với bóng. Cả 2 tay đua tách khỏi nhóm 3 ngoại binh còn lại là Javier Perez, Vladislav Duiunov, Loic Desriac để chinh phục đèo Mang Yang (leo 3 km) và hướng về đích.

Khoảng cách mà Igor Frolov với Petr Rikunov tạo ra so với tốp nhì lên tới hơn 5 phút đồng thời bỏ xa các tốp rải rác phía sau trong đó có tay đua cạnh tranh áo xanh là Trần Tuấn Kiệt lên hơn 10 phút. Không có khả năng leo đèo giỏi, Trần Tuấn Kiệt phải bỏ cuộc ở chặng đua này và bị loại đáng tiếc khỏi cuộc đua đến danh hiệu áo xanh chung cuộc.

Không may cho Igor Frolov khi anh bị bể bánh xe khi còn cách đích 4 km nhưng anh cũng kịp về đích hạng nhì, đối thủ chính cũng là đồng hương của anh, Petr Rikunov một mình về đích, giành ngôi thắng chặng sau 4 giờ 10 phút 15 giây tranh tài (tốc độ trung bình 38,841 km/giờ), bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng danh giá và chiếc Áo xanh, tạo khoảng cách lên tới 3 phút 58 giây so với tay đua xếp nhì Igor Frolov. Anh cũng giúp đội Tập đoàn Lộc Trời giữ vững ngôi nhất đồng đội với khoảng cách 3 phút 05 giây so với đội xếp nhì TP HCM Vinama.

Petr Rikunov một mình về đích, bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng danh giá và chiếc Áo xanh

Ngày 15-4, các tay đua tranh tài chặng 12 từ TP Pleiku (Gia Lai) về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với lộ trình thi đấu dự kiến dài 179 km.