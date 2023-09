Xạ thủ Ngô Hữu Vương đã mang về tấm huy chương bạc quý giá ở ngày thi đấu thứ nhì (25-9) và anh cùng các đồng đội của mình được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành tích ấn tượng cho đoàn TTVN, kể cả huy chương vàng.



Ngô Hữu Vương mang về HCB đầu tiên cho đoàn TTVN

Sáng nay, bộ ba xạ thủ Ngô Hữu Vương, Nguyễn Công Dậu và Nguyễn Tuấn Anh sẽ thi đấu chung kết 10m súng trường hơi di động hỗn hợp ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội nam. Ở chung kết 25m súng ngắn cá nhân và đồng đội nữ, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thuỳ Trang và Trịnh Thu Vinh cũng xung trận từ 9 giờ sáng.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh

Ngoài tay súng kỳ cựu Ngô Hữu Vương, hai "quân bài" chiến lược Nguyễn Tuấn Anh và Trịnh Thu Vinh được trông chờ sẽ tạo được bất ngờ. Nguyễn Tuấn Anh suýt giành HCĐ ở nội dung súng trường hơi 10m mục tiêu di động khi bằng điểm và phải bắn shoot-off với đối thủ Jeong You-jin (Hàn Quốc) trong khi Trịnh Thu Vinh là xạ thủ vừa giành vé tham dự Olympic 2024.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng quyết đổi màu huy chương

Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẵn sàng làm bùng nổ đường đua tại đợt thi chung kết nội dung 1.500 m tự do vào buổi tối, lúc 18 giờ 55 phút. Huy Hoàng từng đoạt HCB nội dung này ở ASIAD 2018 và đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh chấp huy chương với các đối thủ rất mạnh tại đại hội lần này.

Các kình ngư khác của Việt Nam sẽ tranh tài vòng loại từ buổi sáng với Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân (100 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn (400 m hỗn hợp nam), Võ Thị Mỹ Tiên (400 m tự do nữ), Ngô Đình Chuyền, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Hoàng Khang (TS 4x100 m tự do nam).

Nông Văn Hữu dự tranh vòng loại Nam quyền nam môn wushu

Ở môn taekwondo, Phạm Đăng Quang (63 kg nam), Vũ Thị Dung (53 kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (57 kg nữ) thi đấu vòng loại các nội dung đối kháng. Ở môn wushu, Đỗ Đức Tài, Nông Văn Hữu dự vòng loại Nam quyền nam; Phan Thị Tú Bình, Đặng Trần Phương Nhi đấu Nam quyền nữ; Nguyễn Thị Ngọc Hiền đấu tứ kết đối kháng hạng 52 kg nữ; Hứa Văn Đoàn đấu tứ kết 56 kg nam. Ở môn boxing, Nguyễn Văn Đương đấu trận đầu tiên vòng loại hạng cân 57 kg.

Tay vợt Lý Hoàng Nam

Ở môn TDDC, Phạm Phước Hiếu tranh tài chung kết nội dung vòng treo lúc 14 giờ. Môn quần vợt, Lý Hoàng Nam tranh vé vào tứ kết với Song Heong-chan (Hàn Quốc).

Bảng vàng thành tích đoàn TTVN HCB (1): Ngô Hữu Vương (bắn súng) HCĐ (5): Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt (rowing, thuyền 8 nữ hạng nặng mái chèo đôi), Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo (rowing, thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi), Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ (rowing, thuyền 4 nữ mái chèo đơn), Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng đồng đội hỗn hợp), Trẩn Hồ Duy (taekwondo, biểu diễn quyền)

