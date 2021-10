Sports Seoul nhận định "phù thủy" Park Hang-seo sẽ giúp Việt Nam thắng Trung Quốc

Trang thể thao nổi tiếng của Hàn Quốc Sports Seoul nhận định tuyển Trung Quốc phải đối mặt với áp lực tâm lý vì buộc phải giành chiến thắng trước Việt Nam mới nuôi hy vọng tranh một suất tham dự VCK World Cup 2022 diễn ra ở Qatar vào năm sau.

"Thầy trò HLV Li Tie được xem là một trong những hạt giống hàng đầu của bảng B nhưng họ phải nhận thất bại liên tiếp ở 2 lượt trận đầu tiên. Ngoài ra, dù thi đấu với vị thế là đội chủ nhà song Trung Quốc phải mượn sân của UAE để tiếp đón Việt Nam vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại quê nhà. Điều này khiến họ gặp bất lợi vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở khu vực Tây Á lại quen thuộc đối với tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có khoảng thời gian thi đấu dài ngày tại UAE hồi tháng 6 vừa qua" - Sports Seoul phân tích.

The AFC cho rằng hàng công của Trung Quốc khó xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam vì sự trở lại của Duy Mạnh

Đánh giá về sức mạnh của Việt Nam, Sports Seoul đặt niềm tin vào "phù thủy" Park Hang-seo sẽ giúp Việt Nam lần đầu đánh bại tuyển Trung Quốc. Nội dung bài viết của phóng viên Jung Da-woo nhận xét: "Tuyển Việt Nam có tinh thần thi đấu kiên cường, sự "lì lợm" và điều đó được thể hiện qua trận đấu với chủ nhà UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hay hai trận thua trước Ả Rập Saudi và Úc ở vòng loại thứ 3 bảng B. Vì vậy, đó sẽ là lợi thế để thầy trò ông Park giành chiến thắng trước Trung Quốc, đội bóng đang xếp cuối bảng B sau trận thua đậm Úc và thất bại sít sao trước Nhật".

Cũng theo phóng viên Jung Da-woo, nhờ có nhiều kinh nghiệm chạm trán với Trung Quốc khi còn làm việc cho đội tuyển Hàn Quốc nên HLV Park Hang-seo sẽ tận dụng triệt để kỹ năng vốn có để giúp tuyển Việt Nam lần đầu giành chiến thắng trước đoàn quân của HLV Li Tie.



Trong khi đó, tờ Xinhua của Trung Quốc chuyển tải thông tin nhận định trước trận đấu với Việt Nam rằng: "Sau khi thua hai trận đầu tiên ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022, Trung Quốc cần đánh bại Việt Nam để nuôi hy vọng góp mặt vào VCK giải đấu. Bóng đá Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc trong 10 năm qua nên muốn giành chiến trước đoàn quân của ông Park, HLV Li Tie và các học trò cần tập trung cao độ, vận dụng hết sức lực và xem đây như một trận chung kết cuối cùng của tuyển Trung Quốc".

Tờ Xinhua dè dặt nêu mục tiêu của thầy trò HLV Li Tie

Còn The AFC đưa ra những bình luận lạc quan cho tuyển Việt Nam. The AFC viết: "Trung Quốc đã chuẩn bị khá kỹ trước màn so tài Việt Nam. Đoàn quân của HLV Li Tie vừa có trận giao hữu hòa 1-1 với Syria nhưng nhiệm vụ ghi bàn của tuyển Trung Quốc sẽ khó khăn hơn khi hàng phòng ngự tuyển Việt Nam thêm vững chắc vì sự trở lại của trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Màn trình diễn của tuyển Việt Nam ở hai lượt trận đầu tiên của bảng B cho thấy họ là đội bóng mạnh với lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả. Nếu may mắn hơn, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã không thua trước Ả Rập Saudi và Úc".