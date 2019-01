Báo nước ngoài: Đông Nam Á có thể học hỏi thành công của Việt Nam

22/01/2019 11:33

Vào ngày 24-1, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán ứng viên vô địch Nhật Bản. Nếu tuyển Việt Nam đánh bại đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc, có thể nói đây sẽ là chiến công lừng lẫy nhất của lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Trong trường hợp phải dừng chân ở tứ kết Asian Cup 2019, đây vẫn sẽ là một giải thành công nữa của thầy trò HLV Park.



Trong vỏn vẹn một năm, các đội tuyển Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể khi lần lượt lọt vào chung kết U23 châu Á, hạng 4 Á vận hội, đoạt chức vô địch AFF Cup và hiện tại là Asian Cup.

Ở giải đấu đang diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) lần này, Đông Nam Á có 3 đại diện là Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, theo cách nói của Channel News Asia, chỉ còn Việt Nam "gồng gánh" Đông Nam Á tại giải đấu lớn nhất châu lục này. Đây không chỉ là điều tuyệt vời của riêng Việt Nam mà còn cả khu vực.

Cũng theo Channel News Asia, Đông Nam Á có thể học tập từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của tuyển Việt Nam. Cách đây không lâu, bóng đá Việt Nam như trong tình trạng rối vì còn tiêu cực ở giải quốc gia và đội tuyển khát thành tích. Tuy nhiên, quá trình tập trung đào tạo tài năng trẻ và tạo dựng nền móng vững chắc dường như đã mang lại một sự "lột xác" ngoạn mục.



Các tuyển thủ Việt Nam ăn mừng sau khi đánh bại tuyển Jordan để vào tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: The Nation

Xuyên suốt AFF Cup 2018, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam may mắn khi sở hữu một "thế hệ vàng" tuy nhiên, như nhà làm phim Samuel Goldwyn từng nói: "The harder I work, the luckier I get" (tạm dịch: Càng làm việc chăm chỉ, tôi càng gặp nhiều may mắn). Lứa cầu thủ "thế hệ vàng" Việt Nam đang sở hữu không phải tự nhiên mà có. Đây là thành quả của các lò đạo tạo trong nước.

Ở Asian Cup 2019, điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam chính là niềm tin. Điều này đã mang lại sự khác biệt lớn. Trước đây, tuyển Việt Nam thường bị đánh giá là một đội bóng có lối chơi đẹp mắt nhưng lại không thể tiến sâu vào các giải đấu như mong đợi. Mọi chuyện đã khác! Tuyển Việt Nam đang sở hữu thế hệ cầu thủ đồng đều, bản lĩnh và không có lý do gì để sợ những đội bóng khác tại Asian Cup 2019.

Nhắc đến thành công của tuyển Việt Nam, không thể không nhắc đến HLV Park. Một trong những bài học quan trọng mà thầy Park truyền tải đến các học trò là…học cách chiến thắng. Hiện tại, tuyển Việt Nam đã biết cách và quan trọng hơn là tin rằng họ có thể giành chiến thắng.

Không có bí mật nào cả, chỉ cần kiên nhẫn và cố gắng không ngừng – một công thức mà có thể áp dụng được ở những nền bóng đá như Philippines, Singapore, Malaysia và phần còn lại của Đông Nam Á.





Cao Lực