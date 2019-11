Clip trên trang Siam Sports

Những người lính Việt Nam đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng bên cạnh sân tập của Viettel tò mò và muốn tận mắt chứng kiến các ngôi sao tuyển thủ Thái Lan đang tập luyện trước trận đại chiến với tuyển Việt Nam hôm 19-11 trong khuôn khổ vòng đấu thứ 5 bảng G Vòng loại World Cup 2022. Vì vậy họ đã "lấp ló" ngắm nhìn thầy trò HLV Nishino ở bên kia vách tường đối diện sân tập, và điều này bị các phóng viên Thái Lan bắt gặp, ghi hình lại.



Bất an khi bị "do thám" từ xa, HLV Nishino cùng ban huấn luyện sợ lộ bài trước trận đấu quan trọng nên đã yêu cầu Ban quản lý sân tập Viettel giải quyết tình huống và yêu cầu những người lính ấy không xem đội tuyển Thái tập luyện. Ngay sau đó, những người lính bỏ đi theo yêu cầu, không xem tuyển Thái tập luyện nữa.

Bình luận của người viết (Tường Phước-NLĐO): Thực ra chẳng có ai do thám đội tuyển Thái Lan khi đang tập luyện trên sân của Viettel cả. Xem kỹ clip này, những người mà báo chí Thái Lan cho rằng đang làm nhiệm vụ "do thám" là mấy anh bộ đội đóng ở các doanh trại gần đó, tò mò xem chơi, chứ hoàn toàn họ không làm nhiệm vụ 'do thám" gì cả! Tuyển Thái Lan, cả HLV Nishino, lẫn báo chí Thái Lan thiệt mẫn cảm, nghi kỵ tùm lum, thiệt khổ!