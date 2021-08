Đội bóng xứ Catalan phải chấp nhận để siêu sao Lionel Messi sang đầu quân cho CLB Paris Saint-Germain vì quỹ lương phình to so với luật công bằng tài chính của La Liga. Quỹ lương vượt trần so với mức quy định của ban tổ chức La Liga khiến nhiều trụ cột của Barca phải chấp nhận giảm lương để CLB có thể đăng ký cầu thủ, gia tăng chất lượng thi đấu ở mùa giải mới.



Đối diện với khoản nợ hơn 1,57 tỉ USD, hiện ban lãnh đạo Barcelona dường như không còn tâm trí quan tâm đến thành tích thi đấu. Messi ra đi cũng kéo theo nhiều hảo thủ thi đấu không tốt và sớm muốn rời bỏ đội bóng xứ Catalan để có cơ hội khoác áo mới.

Tâm trạng HLV Ronald Koeman rối bời khi bước vào mùa giải mới. Không chỉ mất đi "chủ tướng" quan trọng trong đội hình xuất phát, ông thầy người Hà Lan còn phải đau đầu trong việc xây dựng đội hình, duy trì bản sắc tấn công nhanh, đậm chất hoa mỹ vốn có của bóng đá xứ Catalan, trong lúc nhiều học trò bị "thương tổn" về tinh thần lẫn thể chất.

Barcelona (phải) sa sút khi thiếu vắng Messi Ảnh: REUTERS

Nhưng trong số đó, những người xuất thân từ lò đào tạo danh tiếng La Masia vẫn tận tâm cống hiến cho đội bóng của mình. Trong trận hòa trên sân khách với Athletic Bilbao (rạng sáng 22-8), nhìn cách trung vệ Gerard Pique phải rời sân ở phút 31 vì chấn thương với vẻ mặt thất vọng, hay cảnh tài năng 18 tuổi Pedri gắng sức đến hụt hơi sau khi liên tục thi đấu kể từ Euro 2020…, đủ khiến người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha nao lòng.

Thoát thua trong chuyến hành quân đến sân San Mames ở vòng 2 La Liga mùa giải 2021-2022, HLV Koeman đã không giấu được nỗi thất vọng của mình khi buông lời mong nhớ Messi. Chiến lược gia 58 tuổi nhận xét rằng trận hòa này là kết quả của việc Barca mất đi người đội trưởng Argentina, thủ lĩnh tinh thần của đoàn quân xứ Catalan.

Thống kê sau 2 vòng đấu vừa qua cho thấy Barcelona không còn chiếm tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác và số lần dứt điểm nhiều như lúc Messi còn hiện hữu tại La Liga. Giờ đây, đối thủ của Barcelona đã mất đi cảm giác e ngại, lo sợ và đề phòng mỗi lần chạm trán đội bóng này.

Trong hoàn cảnh u ám hiện tại, Barcelona may mắn vẫn sở hữu được những nhân tố có tính đột biến và "tân binh" Memphis Depay là một ví dụ điển hình. Chân sút người Hà Lan đã gỡ hòa cho Barca bằng một siêu phẩm tung lưới Athletic Bilbao. Thế nhưng, người giải cứu đội bóng từng 26 lần vô địch La Liga khỏi một trận thua là trung vệ Eric Garcia, khi chấp nhận lĩnh thẻ đỏ trực tiếp phạm lỗi, ngăn đối phương có cơ hội ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng.

Nói vậy để nhận ra Barcelona bây giờ không còn thi đấu với mục tiêu thắng đậm, thắng đẹp mà phải toan tính, dùng chiêu trò để không phải nhận thất bại chung cuộc dù chỉ đối mặt với những đối thủ tầm trung.

Lần đầu tiên sau 17 năm, Barca bước vào mùa giải mới mà không còn Messi và hệ quả đã nhanh chóng hiện rõ. Ngoài rào cản tài chính, đội chủ sân Nou Camp còn mất đi một chân sút từng chơi 778 trận, ghi 672 bàn, giành 35 danh hiệu và đóng góp trung bình trên 30 bàn mỗi mùa.

Theo báo chí Tây Ban Nha, Barcelona đã nhận được khoản vay trị giá 622 triệu USD nhưng phải chấp nhận đem bản quyền truyền hình và dịch vụ nghe nhìn ra làm tài sản thế chấp. Ngoài ra, đội bóng xứ Catalan cũng được phép vay dài hạn thêm 82 triệu USD với lãi suất 1,98% trong tương lai. Người hâm mộ kỳ vọng điều này sẽ giúp Barca tháo gỡ nút thắt tài chính hiện tại cũng như tạo động lực, cải thiện phong độ thi đấu toàn đội ở mùa giải năm nay.

Sau 2 vòng đấu, Barcelona được 4 điểm. Thầy trò HLV Koeman có thể mất vị trí dẫn đầu nếu "kình địch" Real Madrid và Atletico Madrid giành chiến thắng ở các trận đấu muộn của vòng 2 La Liga.