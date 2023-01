Chỉ có sự can thiệp mạnh mẽ của VAR mới cứu được Liverpool thoát khỏi bàn thua ngay ở phút thứ 3. Từ pha đá phạt góc cánh trái của Conor Gallagher, trung vệ Thiago Silva lên tham gia tấn công đã đệm bóng bật cột dọc cầu môn đội chủ nhà. Kai Havertz sau đó tung chân đá bồi vào khung thành Liverpool hoàn toàn bỏ trống. May cho "The Kop" khi VAR kịp tư vấn cho trọng tài Michael Oliver từ chối bàn thắng ghi trong thế việt vị này.



Kai Havertz vui mừng sau khi sút tung lưới Liverpool

Chiếm ưu thế như đá trên sân nhà, Chelsea còn tận dụng những pha chuyền bóng hỏng của Liverpool để uy hiếp thủ môn Alisson Becker. Phút 32, trung vệ tân binh Benoit Badiashile suýt ghi bàn cho đội khách từ một quả đá phạt nhưng Alisson kịp thời cản phá.

Benoit Badiashile suýt có bàn đầu tiên trong màu áo Chelsea

Kịp hoàn hồn sau những lần suýt thua, Liverpool bừng tỉnh và tạo ra sức ép liên tục sang phần sân Chelsea. Phút 39, Mohamed Salah quăng chân tung cú vôlê hụt trong vòng cấm Chelsea và trong vòng vài phút cuối hiệp 1, lần lượt Thiago Alcantara, Andy Robertson rồi cả Salah đều dứt điểm bất thành.

Cody Gakpo uy hiếp khung thành Kepa phía Chelsea

Mohamed Salah hai lần sút hỏng trong vòng cấm

Sau giờ nghỉ, hai đội lần lượt tung hết 5 vị trí dự bị vào sân hòng làm thay đổi cục diện. Nếu phía Chelsea, tân binh Mikhailo Mudryk có hai pha dứt điểm bất thành trong ngày ra mắt màu áo mới thì phía chủ nhà Liverpool, Darwin Nunez không chỉ kiến tạo để Cody Gakpo dứt điểm quyết đoán mà còn tự mình kết thúc đầy nỗ lực, chỉ tiếc bóng lại đi không trúng đích.

Mikhailo Mudryk đua tốc độ với Andy Robertson

Bị cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà, Liverpool để cho Chelsea níu chân và hai đội chỉ có thể bằng lòng với 1 điểm có thêm ở vòng 21 Ngoại hạng, cùng dậm chân ở các vị trí 8 và 10. Vòng đấu này, những trận đấu được trông chờ đều diễn ra vào ngày Chủ nhật (22-1) khi Man City đối đầu Wolverhampton, Arsenal chạm trán Man United còn Tottenham đến làm khách tại sân của Fulham.