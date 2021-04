Con trai bầu Thắng đại diện cho Tập đoàn Đồng Tâm bốc trúng lá thăm bảo trợ cho đương kim vô địch SV-League 2020 là Đại học Cần Thơ

Trong buổi lễ khởi động cho Giải Bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia TP HCM mở rộng (SV-League) năm 2021 được tổ chức tại hội trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP HCM vào chiều 24-4, BTC giải đấu đã xác định được 8 nhà bảo trợ sẽ đồng hành cùng 8 trường Đại học tham dự giải đấu thu hút sự chú ý lớn của giới sinh viên.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐHQG TP HCM – Trưởng Ban chỉ đạo giải đấu, PGS.TS Nguyễn Thanh Đề – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Hiệu trưởng và đại diện của các trường Đại học, lãnh đạo các doanh nghiệp bảo trợ, đơn vị tài trợ và các cố vấn chuyên môn.

SV-League 2021 tiếp tục là sự tranh tài của 8 đội bóng đến từ các trường Đại học ở TP HCM và Cần Thơ gồm trường Đại học Bách Khoa, trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, trường Đại học Nông Lâm TP HCM (á quân năm 2020), trường Đại học Sài Gòn, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Văn Hiến và đương kim vô địch của giải là trường Đại học Cần Thơ.

Bầu Thắng chia sẻ về ý nghĩa của SV-League, giải đấu là sân chơi lớn nhất của giới Sinh viên TP HCM và miền Tây

Với việc duy trì 8 đội bóng tham gia như mùa giải đầu tiên, BTC mong muốn có thêm thời gian để chuẩn hóa và nâng cao tính chuyên môn của sân chơi trước khi có sự mở rộng các đội bóng trong thời gian tới. Bảo trợ cho 8 trường Đại học tại SV-League 2021 tiếp tục là 8 "ông bầu" quen thuộc.

Để các đội bóng có nhiều cơ hội giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ các "ông bầu", tại buổi Lễ Khởi động SV-League 2021 đã diễn ra chương trình bốc thăm người đồng hành cùng các đội bóng trong năm nay.

Theo kết quả bốc thăm, ông Đào Hồng Tuyển (Tập đoàn Tuần Châu) bảo trợ đội bóng trường Đại học Nông Lâm TP HCM, ông Nguyễn Quốc Kỳ (Công ty Vietravel Holdings) bảo trợ trường Đại học Sài Gòn.

Trong khi đó, ông bầu Đoàn Nguyên Đức (Đại diện Công ty CP Cà phê Ông Bầu) sẽ bảo trợ đội bóng trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, còn ông bầu Võ Quốc Thắng (Công ty CP Đồng Tâm) sẽ bảo trợ cho trường Đại học Cần Thơ, nhà đương kim vô địch của giải.

Các nhà bảo trợ cùng 8 trường Đại học tham dự SV-League 2021

Ngoài ra, ông Trần Thanh Hải (Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood) sẽ là nhà bảo trợ của trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP HCM. Ông Nguyễn Hoàng Anh (Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung) bảo trợ trường Đại học Văn Hiến, ông Nguyễn Anh Khiêm (Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hưng Phú) bảo trợ trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và ông Nguyễn Miên Tuấn (Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt) bảo trợ trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Bên cạnh sự bảo trợ từ các "ông bầu", SV-League 2021 còn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị tài trợ gồm Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước và Công ty CP Động Lực. Công ty An Phước tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và Công ty Động Lực tài trợ bóng xuyên suốt mùa giải năm nay.