Chuỗi ngày khủng hoảng với 3 trận toàn hòa và thua, bao gồm cả việc bị đối thủ vô danh Colchester United đánh bật khỏi Cúp Liên đoàn, vừa tạm dừng lại với thầy trò HLV Mauricio Pochettino. Quay về đấu trường Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Tottenham chật vật vượt qua Southampton với tỉ số 2-1 trong thế trận bị mất người rất sớm còn đội trưởng thủ môn Hugo Lloris có một màn trình diễn thảm họa khó tin, giúp đối thủ dễ dàng có bàn gỡ trước khi hiệp 1 khép lại.

Một mình Harry Kane "gánh" cả tham vọng của Tottenham

Không ai bất ngờ với phong độ thi đấu phập phù của "Gà trống" khi chính HLV Mauricio Pochettino đang vô cùng bất an với công việc của mình. Việc Ban lãnh đạo Tottenham được cho là đã lên danh sách các nhân vật có thể thay thế "ghế nóng" càng khiến cho nội tình đội bóng thêm rối rắm thay vì tìm giải pháp trấn an tinh thần và động viên toàn đội gắng sức vượt qua khó khăn. May mắn cho nhà cầm quân người Argentina khi ông vẫn chưa phải nhận "tối hậu thư", buộc phải đặt cược sự nghiệp của mình vào "canh bạc" mang tên Bayern Munich.

Nỗi buồn Maurico Pochettino trước thành tích kém cỏi của Spurs

Pep Guardiola từng thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu của Tottenham, như chuyện "đội bóng một người" (ám chỉ việc phụ thuộc vào cá nhân Harry Kane) hoặc quá yếu bóng vía, dễ bị bắt nạt tại các sân chơi lớn… Giờ thì thực tế cho thấy, mọi lời bình phẩm của Pep đều đã "ứng nghiệm" đầy đủ theo từng bước hành trình của Tottenham.

Tottenham chờ "duyên" của Son Heung-min ở cúp châu Âu

Không tính cuộc chiến tại Cúp Liên đoàn, Tottenham đã để các đối thủ lật ngược thế cờ ở 3/5 trận đấu gần nhất, ngoài việc dẫn trước hai bàn nhưng đều để cho Arsenal lẫn Olympiakos cầm hòa 2-2, họ còn để Leicester giật lại 3 điểm với chiến thắng chung cuộc 2-1 dù Harry Kane có bàn mở tỉ số tại sân King Power. Nếu không kịp khắc phục "căn bệnh" trạng thái này, Tottenham sẽ rất khó để giữ lại dù chỉ 1 điểm trên sân nhà Tottenham Stadium khi đối thủ của họ là một Bayern Munich đang thăng hoa trên mọi đấu trường.

Christian Eriksen và đồng đội trước cuộc chạm trán với Bayern Munich

Vượt lên ngôi đầu Bundesliga với thành tích bất bại sau sáu lượt trận mở màn (4 thắng, 2 hòa), Bayern Munich đang trình diễn một lối chơi đặc biệt hiệu quả với phong độ hủy diệt. Lần gần nhất "Hùm xám" phải nhận thất bại là ở trận tranh Siêu cúp nước Đức khi trắng tay với tỉ số 0-2 trước đối thủ nhiều duyên nợ Dortmund hồi đầu tháng 8.

Bayern Munich không có đối thủ xứng tầm ở thời điểm hiện tại

Tottenham cũng từng giành chiến thắng trước chính Bayern Munich khi đôi bên gặp nhau ở trận chung kết Audi Cup 2019 mà kết quả chung cuộc chỉ được phân định bằng loạt đá luân lưu. Đó là thời điểm Bayern Munich còn chưa củng cố được đội hình sau khi lần lượt chia tay nhiều "công thần" gồm cặp hảo thủ chạy cánh Arjen Robben - Franck Ribery cùng trung vệ "đá tảng" Mats Hummels.

Tân binh Coutinho ghi bàn trận gặp Cologne

"Hùm xám" ổn định được lực lượng cũng chính là lúc họ gửi lời thách thức đến mọi đối thủ trên tất cả đấu trường. Ba trận gần nhất toàn thắng, chuỗi 8 trận không thua kể từ đầu mùa nhiều khả năng sẽ được đoàn quân của HLV Niko Kovac nối dài sau chuyến làm khách trên đất Anh. Ngoài những tân binh chất lượng nhanh chóng hòa nhập được với lối chơi toàn đội như Philippe Coutinho, Lucas Hernandez hay Benjamin Pavard, đội bóng xứ Bavaria vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào hàng công với những chân sút trẻ như Serge Gnabry, Kingsley Coman, Jann Arp bên cạnh mũi hỏa lực Robert Lewandowski. "Khủng khiếp" là cụm từ chính xác nhất để nói về phong độ của tiền đạo người Ba Lan đã "nổ súng" ở tất cả 8 trận trên mọi đấu trường, ghi tổng cộng 13 bàn thắng cho "Hùm xám" với hiệu suất 1,625 bàn/trận!

Robert Lewandowski đã ghi 13 bàn thắng cho Bayern

Đội khách Bayern Munich được các hãng cá cược "đánh giá" cao và đó cũng là thử thách lớn nhất đối với tham vọng của đội đương kim Á quân Champions League nếu như Tottenham không muốn sớm tự hủy hoại giấc mơ châu Âu mùa này.