Bị đội rớt hạng cầm chân, Man United phải xuống chơi Europa League

Xem Man United buông bỏ tất cả trước Huddersfield:

Thật ra số phận của đội quân do Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt đã được an bài từ lâu bởi phong độ của họ đột nhiên sa sút khủng khiếp kể từ khi nhà cầm quân người Na Uy được bổ nhiệm chính thức làm HLV trưởng sau một thời gian dài tạm quyền. Tính riêng giải Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" đã hòa và thua ở 5/8 trận đấu gần nhất, tự đẩy mình vào tình cảnh bất lợi so với nhóm đội cạnh tranh Top 4 cho dù ba đối thủ thành London gồm Tottenham, Chelsea và Arsenal cũng có những trận đấu dưới sức một cách bất thường.





Nỗi buồn của HLV Solskjaer với Man United

Đã quá quen với cảnh BHL của "Quỷ đỏ" đứng ngồi thấp thỏm không yên nhiều trận đấu gần đây, thế nhưng chứng kiến Solskjaer cùng trợ lý Mike Phelan gần như bất động khi Alexis Sanchez - đá chính lần đầu sau 12 trận – dính chấn thương phải rời sân đầu hiệp 2, toàn đội bóng Man United đột ngột chùng xuống khó hiểu để rồi phải nhận bàn thua trước Huddersfield từ phút 60 mà trong nửa giờ còn lại không thể ghi bàn, người hâm mộ "Quỷ đỏ" không thể không chạnh lòng.





Alexis Sanchez dính chấn thương rời sân

Khởi đầu khá suôn sẻ với bàn mở tỉ số từ phút thứ 9 do công của Scott McTominay thế nhưng sau đó, "Quỷ đỏ" thi đấu đầy bế tắc và phải trả giá bằng bàn thua ở phút 60 xuất phát từ sai lầm của hậu vệ phải Luke Shaw. Bị đội bóng đã rớt hạng Huddersfield cầm chân với kết quả 1-1, cộng với việc Chelsea vượt qua Watford với tỉ số 3-0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Man United "tan giấc mơ hoa" dù giải vẫn còn vòng đấu cuối, chính thức hết cơ hội đua tranh Top 4 nước Anh cùng suất vé tham dự Champions League mùa sau.





Luke Shaw không cản phá được isaac Mbenza...

... đẩy De Gea vào thế chống đỡ vô vọng ở bàn thua phút 60

Điều xấu nhất đã ập đến và báo chí Anh lập tức nhập cuộc, hết lời chê trách lối chơi và tinh thần chiến đấu của "Quỷ đỏ". Nhật báo DailyMail giật tít: "Vực thẳm mới của Man United" và bài viết của Ian Ladyman nhấn mạnh: "Giấc mơ châu Âu của Man United đã chấm dứt. Các học trò của Solskjaer lỗi hẹn top 4 sau trận hòa thảm hại trước đội Huddersfield đã xuống hạng. Solskjaer bắt đầu rất ấn tượng ở mùa đông, nhưng dần dần sa sút và có thể xem Man United đã rơi xuống tận đáy của phong độ".





Bài viết trên DailyMail

Tờ Telegraph bình luận: "Man United sẽ phải chơi Europa League mùa tới, thậm chí từ vòng sơ loại, sau trận hòa Huddersfield. Một trận đấu kinh khủng. Man United đã không thể hoàn thành mục tiêu top 4 và giấc mơ chấm dứt dưới tay một đội bóng đã rớt hạng".

Trong khi đó, nhật báo Guardian viết khá kỹ về Isaac Mbenza, người ghi bàn thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng để nhấn chìm mọi giấc mơ của Man United, đồng thời mạnh mẽ chỉ trích hàng thủ Man United mà chủ yếu là Phil Jones, Ashley Young và Luke Shaw, những người chắc chắn sẽ bị thanh lọc mùa hè tới.





Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 37

Xem "Pháo thủ" bị cầm chân trước Brighton:

Cùng với việc Chelsea chính thức góp mặt ở Top 3 sau chiến thắng 3-0 trước Watford trên sân nhà Stamford Bridge (Loftus-Cheek, David Luiz và Gonzalo Higuain ghi bàn), Arsenal cũng tiếp tục góp sức khiến cuộc đua Top 4 ngã ngũ ngay ở vòng đấu áp chót.





Aubameyang ráo riết chạy đua danh hiệu "Vua phá lưới"

Mở tỉ số từ phút thứ 9 do công của Aubameyang trên chấm phạt đền, Arsenal lại để cho Brighton bắt kịp cũng bằng một quả phạt đền mà Glenn Murray không khó để dứt điểm thành công ở phút 61. Bị cầm chân 1-1 trên sân nhà, Arsenal kém Tottenham 3 điểm và dậm chân ở vị trí thứ 5, thứ hạng chỉ được tham dự Europa League mùa tới. Ngay cả khi Tottenham thất bại lượt cuối còn Arsenal có giành chiến thắng, thứ hạng này vẫn không thay đổi do "Pháo thủ" kém xa về hiệu số bàn thắng bại (+20 và +28), chưa kể thất thế so với chính Tottenham ở kết quả đối đầu trực tiếp.





Glenn Murray chấm dứt luôn giấc mơ Top 4 của Arsenal

Chút hy vọng mong manh dành cho đoàn quân của HLV Unai Emery: Arsenal vẫn có thể dự Champions League mùa tới nếu vô địch Europa League. Thành tích thi đấu tệ hại của "Pháo thủ", đặc biệt kém cỏi trên sân khách (phải đá lượt về bán kết Europa League trên sân Valencia trong tuần này), dù vậy không đủ để các fan hâm mộ đặt niềm tin vào các cầu thủ thành London lần nữa.





Thất vọng Arsenal





Đông Linh - Ảnh: Reuters