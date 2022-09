CLB Cần Thơ tạm đứng vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Giải Hạng nhất 2022 sau 14 vòng đấu. Đội bóng Tây Đô "rộng cửa" trụ hạng thành công khi hơn CLB Bình Phước - đội đứng cuối bảng đến 10 điểm. Tuy nhiên, nếu mất động lực thi đấu và nhận thất bại ở 8 vòng đấu còn lại, Cần Thơ vẫn có thể rớt hạng cuối mùa giải.



HLV Nguyễn Việt Thắng và đội ngũ trợ lý của ông đã từ chức hồi giữa tháng 9-2022 khiến CLB Cần Thơ như "rắn mất đầu". Không còn nhà tài trợ, lãnh đạo xin thôi việc, cầu thủ đình công vì bị nợ lương, thưởng, chi phí "lót tay" đợt 2 theo thỏa thuận, đội bóng Cần Thơ đã có lúc đứng trước nguy cơ giải tán.

CLB Cần Thơ (áo vàng) liệu sẽ vượt qua nghịch cảnh để trụ hạng thành công? (Ảnh: VPF)

Sau khi được chuyển giao cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, các cầu thủ CLB Cần Thơ được hứa sẽ nhận đủ lương trong thời gian thi đấu còn lại nhưng phải cam kết thi đấu đến hết mùa giải.

Mất đi một khoản tiền lớn, nhiều cầu thủ CLB Cần Thơ bức xúc và đề nghị lãnh đạo ngành thể thao TP Cần Thơ có thể giải quyết cho họ một phần phí "lót tay" của mùa giải 2022. Nhưng điều này không được đáp ứng bởi ngành thể thao TP Cần Thơ cho rằng không thể dùng ngân sách của thành phố để làm bóng đá chuyên nghiệp. Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cũng nhấn mạnh sẽ cố gắng tìm nhà tài trợ cho đội bóng trong thời gian tới để tránh cảnh CLB giải tán, bị rớt hạng, phải thi đấu ở giải hạng ba từ mùa sau.

Các cầu thủ CLB Cần Thơ sẽ tiếp đón đội khách Long An ở vòng 15 vào lúc 18 giờ ngày 23-9 (On Sport +). Đang có chuỗi 7 trận bất bại và từng đánh bại Cần Thơ ở giai đoạn lượt đi, nên Long An được đánh giá cao hơn đối thủ trong lần tái đấu này. Hơn nữa, tâm lý thi đấu của các cầu thủ CLB Cần Thơ đang bất ổn vì phải rơi cảnh bị nợ lương, thưởng.

Ở vòng 15 diễn ra vào ngày 24-9, cuộc đọ sức giữa Khánh Hòa và Công an Nhân dân - 2 đội đang dẫn đầu bảng và có cùng điểm số (28 điểm) - được xem là trận cầu tâm điểm. Sau 14 vòng đấu, Khánh Hòa và Công an Nhân dân trở thành những ứng viên hàng đầu cho suất thăng hạng V-League mùa này và đội giành chiến thắng ở màn đại chiến hứa hẹn có chất lượng chuyên môn cao trên sân 19 Tháng 8 (TP Nha Trang) sẽ có cơ hội bứt tốc về đích sớm. Trong lần đối đầu ở lượt đi, 2 đội từng chia điểm trên sân Ninh Bình.