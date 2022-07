Trong đó, tâm điểm là cuộc chạm trán trên sân Quy Nhơn giữa CLB Topenland Bình Định và CLB HAGL vào lúc 18 giờ ngày 2-7 (VTV6 trực tiếp).



Trong hai ngày sân Quy Nhơn mở bán vé với hình thức bán vé điện tử, đã có hơn 7.000 vé được khán giả Bình Định mua. Điều đó cho thấy sức nóng của trận đấu này tăng nhiệt mỗi ngày, nhất là cơn khát bóng đá ở đất võ dành cho các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng đang rất lớn.

Các cầu thủ CLB Topenland Bình Định tập luyện chiều 1-7, chuẩn bị cho trận gặp CLB HAGL ngày 2-7.

Những cái tên đang khoác áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam như Hồ Tấn Tài, Lý Công Hoàng Anh, Hà Đức Chinh, Trần Đình Trọng... là sự bảo chứng cho sức hút mà CLB Topenland Bình Định mang đến cho khán giả nhà.



Chưa kể, đây là cuộc đối đầu với CLB HAGL, đội bóng mà người hâm mộ Bình Định yêu mến không thua gì đội chủ nhà. Hiện tại, CLB HAGL đang đối mặt với hàng loạt khó khăn khi trung vệ Kim Dong Su đã trở về Hàn Quốc chuẩn bị đi nghĩa vụ, trong khi thủ môn chính Huỳnh Tuấn Linh gặp chấn thương. Điều này khiến hàng phòng ngự đội bóng phố núi đối mặt với nhiều nỗi lo, nhất là khi vấn đề bế tắc ở hàng tấn công vẫn chưa giải quyết được khi CLB phải thanh lý hợp đồng với tiền đạo Jefferson Baiano.

Lúc này, HLV Kiatisuk phải trông chờ vào bộ ba tấn công Văn Toàn, Công Phượng và Washington Brandao. Tuy nhiên, việc phải đối mặt với hàng phòng ngự chất lượng của Topenland Bình Định sẽ là điều không hề dễ dàng.

Ở hai trận đấu còn lại trong ngày 2-7, Hải Phòng FC sẽ tiếp đón Sài Gòn FC vào lúc 18 giờ (On Sports trực tiếp), trong khi CLB TP HCM tiếp đón Thanh Hoá FC (On Sports New trực tiếp 19 giờ 15).