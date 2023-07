Việc đội tuyển Pakistan (hạng 54 thế giới, hạng 7 châu Á) tuyên bố rút lui trước ngày vào giải khiến tuyển Việt Nam bất ngờ hưởng lợi. Do bảng E chỉ còn Úc và Việt Nam nên bóng chưa lăn thì cả hai đội đều đã đương nhiên có vé vào vòng trong mà không cần thi đấu.



Màn chạm trán giữa Úc và Việt Nam sáng 9-7 chỉ mang ý nghĩa xác định vị trí nhất nhì bảng. Không ngoài dự đoán, đoàn quân của HLV Trần Đình Tiền đã thua nhanh trước đội bóng xếp hạng 37 thế giới và hạng 5 châu Á. Điều an ủi duy nhất chính là việc tuyển Việt Nam "lấy" được từ tay đối thủ hùng mạnh 1 ván trong thất bại 1-3 (23-25,16-25, 35-33, 20-25).

AVC Challenge Cup là giải đấu hình thành từ năm 2018 và mới qua hai lần tổ chức (2018, 2022) dù quy định ban đầu là được diễn ra 2 năm một lần. Đúng với ý nghĩa tên gọi, giải đấu chỉ dành cho các đội tuyển nam xếp hạng thấp của Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC). Tuy vậy, cũng từ năm nay, giải chính thức được Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) công nhận và được tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới, tức nhà vô địch của giải đấu này sẽ được tham dự FIVB Challenge Cup để giành vé đến với đấu trường danh giá Volleyball Nation League năm tiếp theo.

Tuyển Việt Nam (số 8 và 15) tổ chức phòng ngự trước tuyển Úc. Ảnh: AVC

Theo đăng ký ban đầu, giải có sự tham gia của 17 đội tuyển các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều tên tuổi hàng đầu như Hàn Quốc, Indonesia, Úc, Bahrain hay chủ nhà Đài Loan - Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi Pakistan rút lui còn Ấn Độ không thể góp mặt vào phút chót vì lý do ngoài chuyên môn, giải chỉ còn 15 đội và AVC vẫn phải giữ nguyên kết quả bốc thăm 6 bảng trước đó, gồm 3 bảng chỉ có 2 đội và 3 bảng có 3 đội.

Ở giai đoạn hai, 12 đội xếp nhất nhì vòng sơ loại sẽ được chia đều vào hai bảng đấu. Hai đội xếp hạng cao nhất các bảng này sẽ được quyền tham dự vòng bán kết, còn lại sẽ tranh hạng từ 5-12. Cho dù may mắn giành quyền đi tiếp thì ở giai đoạn sàng lọc khốc liệt kế tiếp, tuyển Việt Nam cũng khó mơ chen chân vào các thứ hạng cao, huống hồ là một suất vé vào tranh bán kết.

Do ít tham gia các giải đấu trong hệ thống của AVC từ năm 2018 đến nay, tuyển Việt Nam cũng chẳng có nhiều cơ hội nâng tầm trình độ để đua tranh bên ngoài Đông Nam Á. Ngay cả ở giải đấu dành cho các CLB nam vô địch quốc gia, khi các đội bóng số 1 Việt Nam rút lui chủ yếu vì lý do tài chính thì Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng không đủ can đảm để cử đội tuyển quốc gia thay thế, như trường hợp của tuyển nữ quốc gia thay thế CLB Thái Bình dự AVC Womens’ Club 2023 và bất ngờ giành ngôi vô địch hồi tháng 5.

AVC Challenge Cup 2023 nam diễn ra từ ngày 8 đến 15-7 tại Đài Loan - Trung Quốc.