Đây có lẽ là quyết định "trảm tướng" nhanh nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam, chưa đầy 2 tuần sau khi VTV Bình Điền Long An lần đầu tiên kể từ năm 2013 không thể chen chân vào 4 hạng đầu của bóng chuyền nữ quốc gia.

Thi đấu sa sút ở cả vòng 1 lẫn vòng 2 Giải Vô địch quốc gia 2020, đội bóng nữ hay nhất miền Tây Nam Bộ gây thất vọng chưa từng thấy khi cách đây chưa lâu, họ còn "làm mưa làm gió" ở mùa giải 2018 khi giành cả ngôi vô địch quốc gia lẫn bộ huy chương vàng bóng chuyền nữ Đại hội Thể thao toàn quốc.

Trận đấu cuối cùng trong năm 2020 của HLV Nguyễn Quốc Vũ (bìa trái) với VTV Bình Điền Long An

Sự xuống dốc của VTV Bình Điền Long An thật ra đã manh nha xuất hiện từ mùa trước khi đội bóng này thua liểng xiểng tại vòng 2 cũng như vòng chung kết Giải Vô địch quốc gia 2019 diễn ra trên sân nhà. Tân binh Kinh Bắc Bắc Ninh khi ấy đã đánh bại VTV Bình Điền Long An ở vòng bảng rồi tiếp tục hạ gục đội chủ nhà trong trận tranh huy chương đồng, tạo nên cú sốc lớn nhất của cả mùa giải.

VTV Bình Điền Long An (áo xanh) thất thế trước Hoá chất Đức Giang Hà Nội

Thi đấu nhạt nhòa, thiếu dấu ấn ở mùa giải 2020 dù lực lượng không quá thua sút so với các đối thủ, VTV Bình Điền Long An năm nay bị đến hai đối thủ "đàn em" là Hóa chất Đức Giang Hà Nội và Kinh Bắc Bắc Ninh lấn lướt, đánh văng khỏi vòng chung kết Giải vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 16 năm.

Thành tích tệ hại này chính là giọt nước tràn ly và huấn luyện viên trưởng Nguyễn Quốc Vũ đã phải nói lời chia tay với VTV Bình Điền Long An. Về nguyên tắc, VTV Bình Điền Long An không gia hạn hợp đồng huấn luyện đội một với ông Vũ (hết hạn vào ngày 31-12-2020) nhưng sẽ điều chuyển vị huấn luyện viên này xuống nắm tuyến năng khiếu VTV Bình Điền Long An.

Trợ lý Nguyễn Thị Ngọc Hoa (bìa phải) cũng chuyển làm HLV đội trẻ

Ngay cả trợ lý của ông Vũ là cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Hoa cũng sẽ rời đội một, chuyển sang vai trò huấn luyện viên trưởng đội trẻ VTV Bình Điền Long An, êkip đã cùng cô giành huy chương đồng Giải bóng chuyền U23 nữ quốc gia vừa được tổ chức lần đầu vào tháng 10-2020 vừa qua.

HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền sẽ dẫn dắt VTV Bình Điền Long An từ mùa giải 2021

"Ghế nóng" bất ngờ được trao cho bà Lương Nguyễn Ngọc Hiền, nguyên huấn luyện viên trưởng đội trẻ VTV Bình Điền Long An, người được xem là "đại công thần" của bóng chuyền Long An nói chung và câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An nói riêng. Bà có rất nhiều năm phụ trách tuyến trẻ của bóng chuyền nữ Long An, phát hiện và đào tạo thành công nhiều cầu thủ tên tuổi như Ngọc Hoa, Diệu Châu, Kim Liên, Tuyết Hoa, Dương Thị Nhàn, Dương Thị Hên, Thanh Thúy, Kim Thanh…

Có một giai đoạn bóng chuyền nam Long An khủng hoảng, huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền còn đề nghị được nắm đội trẻ nam và đưa đội bóng này gặt hái thành công liên tiếp tại các giải đấu quốc gia.

HLV Ngọc Hiền từng đào tạo nên nhiều gương mặt xuất sắc của bóng chuyền Long An

Theo thông tin chính thức được VTV Bình Điền Long An đưa ra, những sự điều chỉnh trên băng ghế kỹ thuật các đội bóng của câu lạc bộ "mang tính chiến lược, phục vụ nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới", giúp VTV Bình Điền Long An chủ động trong hoạt động, nỗ lực vươn tầm ở các sân chơi quốc gia, đóng góp tích cực hơn cho bóng chuyền Long An nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung. Sự điều chỉnh này được căn cứ vào tâm tư, nguyện vọng của chính đội ngũ huấn luyện viện của câu lạc bộ mong muốn tạo ra một luồng gió mới, tinh thần mới cho tương lai.