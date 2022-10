Sau vòng đấu thứ 9, đội nữ TP HCM I tiếp tục vững vàng ngôi đầu với 20 điểm, hơn 4 điểm so với 2 đội bám đuổi là Hà Nội I và Than Khoáng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội chưa phải đã hết với những đại diện ở phía Bắc. Tại lượt trận 10, TP HCM I sẽ không thi đấu - đây được xem là cơ hội để Hà Nội I cùng Than Khoáng sản Việt Nam thu hẹp khoảng cách.



Chỉ phải chạm trán đội bóng đang xếp áp chót bảng xếp hạng - Hà Nội II (15 giờ 30 phút, ngày 14-10), 3 điểm được dự báo trong tầm tay với Than Khoáng sản Việt Nam. Đó cũng là mục tiêu bắt buộc với thầy trò HLV Đoàn Minh Hải, nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch mùa giải năm nay.

Trước thềm lượt trận 10, Than Khoáng sản Việt Nam hiện đang xếp thứ 3 với 16 điểm, bằng với Hà Nội I nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Họ cũng tỏ ra yếu thế khi so sánh về hiệu số bàn thắng/bại trước 2 đối thủ xếp trên. Đoàn quân của HLV Đoàn Minh Hải chỉ có hiệu số +8, trong khi TP HCM I và Hà Nội I cùng có hiệu số là +17.

Lượt trận vòng 10 là cơ hội để Hà Nội I rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu. Ảnh: VFF

Vì lẽ đó, Than Khoáng sản Việt Nam buộc phải thắng, thậm chí là thắng với một cách biệt lớn trước Hà Nội II ở lượt trận tới, để níu giữ tham vọng cạnh tranh "ngôi hậu". Tại giai đoạn lượt đi, đội bóng đất mỏ đã giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ trên.

Về phần Hà Nội I, tính đến lúc này, dù vẫn kém đội đầu bảng TP HCM I đến 4 điểm nhưng đại diện thủ đô lại thi đấu ít hơn 1 trận. Nếu tận dụng tốt, họ có thể rút ngắn đáng kể khoảng cách với nhà đương kim vô địch, từ đó tạo "cú hích" tinh thần hướng đến trận quyết chiến với TP HCM I ở vòng 13, vòng đấu áp chót của mùa bóng năm nay.

Trước mắt, thầy trò HLV Jong Song Chon cần vượt qua thử thách mang tên Thái Nguyên T&T ở lượt trận vòng 10 sắp tới (18 giờ, ngày 13-10). Đội bóng xứ chè đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Họ chỉ thu về 1 điểm sau 2 trận đấu đã qua của giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở mùa này, Thái Nguyên T&T hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ trước Hà Nội I, qua đó trả lại "món nợ" thất bại 0-2 ở lượt đi.

Nếu không thể giành trọn 3 điểm, đại diện thủ đô sẽ bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu của TP HCM I và thật sự gặp khó trong cuộc đua vô địch. Rõ ràng, áp lực là không nhỏ với thầy trò HLV Jong Song Chon ở lượt trận tới.

Giải Bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2022 đang tiến đến giai đoạn nước rút. Theo kế hoạch, giải sẽ kết thúc vào ngày 30-10. Bên cạnh cuộc cạnh tranh chức vô địch, mùa bóng năm nay còn là cơ hội thể hiện của mỗi cầu thủ, để hướng đến mục tiêu được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự kỳ World Cup nữ 2023 - giải đấu mà lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam được vinh dự góp mặt.