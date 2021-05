Đúng nửa đêm 2-5, tức muộn 90 phút so với giờ bóng lăn trên sân Old Trafford, thông tin chính thức từ BTC Premier League khẳng định trận derby Man United - Liverpool đã bị hoãn lại đến thời điểm thích hợp sau khi các CĐV "Quỷ đỏ" tràn vào sân Old Trafford để biểu tình chống gia đình Glazer.

Thông báo nêu rõ: "Đây là quyết định đã được lực lượng cảnh sát, hai đội bóng liên quan, Ban tổ chức giải và chính quyền địa phương thống nhất. An ninh ở địa phương, sân bóng và sự an toàn của mọi người ở Old Trafford vẫn là điều tối quan trọng. Chúng tôi hiểu và tôn trọng cảm xúc của người hâm mộ nhưng lên án mọi hành vi bạo lực, gây thiệt hại tài sản và đặc biệt vi phạm các quy định phòng chống Covid-19".



Các CĐV Man United tràn vào sân Old Trafford

Các CĐV phản đối gia đình Glazers

Lực lượng cảnh sát cố gắng vãn hồi trật tự

Cuộc biểu tình diễn ra trong gần 4 giờ trước khi lực lượng cảnh sát và đội ngũ bảo vệ vãn hồi trật tự bên trong sân Old Trafford. Hệ thống camera an ninh, màn hình tivi trên sân bị đập phá, người biểu tình dỡ bỏ các cột đá phạt góc, leo lên hai cầu môn phá phách. Bên ngoài khuôn viên sân bóng, các cầu thủ chủ nhà Man United lẫn khách Liverpool không ra được xe bus để tới sân mà vẫn mắc kẹt tại khách sạn trong khi trọng tài Michael Oliver kịp có mặt tại sân.

CĐV bị cảnh sát trấn áp

Cảnh bạo động bên ngoài sân Old Trafford

Khói màu bên trong sân

CĐV nhổ cột cờ góc sân

Man United dù có thua Liverpool trận này cũng không ảnh hưởng nhiều đến vị trí nhì bảng nhưng nếu Liverpool sẩy chân, đội vô địch mùa trước khó lòng chen chân vào Top 4 để tham dự Champions League mùa tới.

Ngoài ra, Liverpool chiến thắng sẽ gián tiếp trao chức vô địch vào tay Man City sớm 4 vòng đấu. Đó là lý do để trận derby nóng từ khi bóng chưa lăn và bị các CĐV lợi dụng để chống giới chủ CLB, những người bị fan M.U chỉ trích vì quyết định tham gia vào Super League rồi rút lui.

Những kẻ phá hoại sẽ phải đối mặt với pháp luật