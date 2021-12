Ngoại trừ lần duy nhất không hoàn thành cự ly thi đấu ở nội dung 1.500 m tự do, trong tổng số 11 lần xuống nước sau 4 ngày tranh tài, Ánh Viên đã xuất sắc giành đến 8 HCV, trong đó có 6 nội dung cá nhân gồm 50 m ngửa (29 giây 26), 100 m ngửa (1 phút 05 giây 18), 100 m tự do (57 giây 98), 400 m tự do (4 phút 24 giây 63), 800 m tự do (9 phút 09 giây 31) và 200 m hỗn hợp (2 phút 22 giây 97). Cùng với 2 ngôi vô địch ở các cự ly tiếp sức, Ánh Viên còn có thêm 2 tấm HCB.



Tất nhiên, mọi thông số thành tích mới nhất này đều kém xa kỷ lục quốc gia do chính Ánh Viên nắm giữ, hệ quả của chế độ tập luyện liên tục bị gián đoạn vì dịch bệnh và cả những lùm xùm gần đây dẫn đến việc kình ngư số 1 Việt Nam đệ đơn xin rời khỏi đội tuyển quốc gia trước thềm SEA Games 31. Đáng nói hơn, thành tích khả quan nhất của Ánh Viên ở cự ly 50 m tự do chỉ kém kỷ lục quốc gia khoảng 30% giây nhưng cũng chẳng đủ giúp cô giành được vị trí số 1. Người tạo nên kỳ tích này không ai khác hơn Phạm Thị Vân, kình ngư mới 16 tuổi quê Thanh Hóa đã 2 lần đánh bại Ánh Viên trong 2 năm qua ở các cự ly 50 m ếch lẫn 50 m tự do.

Nguyễn Thị Ánh Viên tái xuất tại đường đua quốc gia 2021. (Ảnh: ĐĂNG HẢI)

Sự trở lại của Ánh Viên thực sự là tín hiệu vui khi cô trở thành mục tiêu cho các kình ngư trẻ bám sát và vượt qua dù chưa nhiều như trường hợp của Phạm Thị Vân. Bản thân Ánh Viên cũng ý thức rõ sự hiện diện của cô còn là điểm tựa cho chính cậu em trai Nguyễn Quang Thuấn và các đồng đội trẻ ở đội bơi Quân đội.

Nguyễn Quang Thuấn giành được 4 HCV sau 9 lần xuống nước tranh tài, trong đó đáng chú ý nhất là việc tay bơi mới 15 tuổi này đánh bại đàn anh Hoàng Quý Phước ở nội dung bơi sở trường 200 m bướm. Thuấn cán đích với thời gian 2 phút 02 giây 84, nhanh hơn tay bơi kỳ cựu của đoàn Đà Nẵng đúng 1,01 giây.

Màn trình diễn ấn tượng của 2 chị em Ánh Viên đã góp công quan trọng giúp đơn vị Quân đội liên tục giữ vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương sau 4 ngày đầu tranh tài (13 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ), bỏ xa các đối thủ mạnh như chủ nhà Đà Nẵng, TP HCM, Long An, Hà Nội, Hải Dương... Giải Bơi vô địch quốc gia 2021 diễn ra từ ngày 25 đến 30-12 với sự tham dự của trên 150 vận động viên thuộc 16 đơn vị tỉnh, thành, ngành.