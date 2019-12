Clip U23 Liverpool thua tan tác ở Cúp Liên đoàn Anh:

Liverpool gục ngã tại League Cup

Kéo lực lượng mạnh nhất sang Qatar để tham dự giải đấu không mấy ai quan tâm dù được gắn cho cái tên mỹ miều "World Cup các CLB", có lẽ HLV Jurgen Klopp đã lường trước điều gì sẽ xảy đến với đội quân tuổi trung bình 19 tuổi 182 ngày mà ông giao phó cho đồng nghiệp Neil Critchley dẫn dắt ở trận tứ kết League Cup với Aston Villa rạng sáng 18-12.

Herbie Kane dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn Nyland

Thi đấu không như mong muốn ở sân cỏ Ngoại hạng và đang cận kề với khu vực có nguy cơ rớt hạng, thế nhưng tân binh Aston Villa vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình so với "đám trẻ nhà Klopp" vừa non kinh nghiệm, lại thiếu bản lĩnh chinh chiến. Sau những phút đầu trận để các chân sút "tuổi teen" Liverpool như Harbie Kane và Harvey Elliott liên tiếp bắn phá khung thành của thủ môn Orjan Nyland, chủ nhà Aston Villa đáp trả mạnh mẽ bằng bàn mở tỉ số phút 14. Conor Hourihane đá phạt bên cánh phải và có lẽ do khuất tầm nhìn cũng như bị Jonathan Kodjia áp sát, thủ môn 21 tuổi Caoimhin Kelleher của Liverpool đổ người không kịp, đành nhìn bóng bay đập đất, găm vào góc lưới phía xa.

Thủ môn Kelleher bất lực trước pha đá phạt của Hourihane

Tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho Aston Villa chỉ 3 phút sau đó khi Al Mohamedy sút bật chân hậu vệ Morgan Boyes, bóng đi luôn vào lưới Liverpool. Bàn thắng được tính là pha đá phản lưới nhà từ cầu thủ 18 tuổi người Xứ Wales.

Elmohamady vui mừng sau bàn nhân đôi cách biệt

Thời gian còn lại của hiệp 1, hàng thủ Liverpool gồng mình chống đỡ những pha tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Jonathan Kodjia ghi liền "cú đúp" để tạo khoảng cách 4 bàn cho Aston Villa trước khi Wesley Moraes ấn định chiến thắng ấn tượng 5-0 với pha ghi bàn phút bù giờ.

Jonathan Kodjia hai phen đánh bại thủ thành Kelleher cuối hiệp 1

Wesley Moraes ghi bàn thứ 5 phút bù giờ 90+1

Wesley Moraes

Aston Villa vào bán kết League Cup

Đánh bại dàn cầu thủ trẻ Liverpool bằng tỉ số kinh hoàng, Aston Villa ung dung tiến vào bán kết League Cup. Rạng sáng 19-12, ba trận đấu còn lại của vòng tứ kết sẽ diễn ra giữa Man United – Colchester United, Everton – Leicester City và Oxford United – Man City... Trong khi đó, Liverpool sẽ đá bán kết World Cup các CLB với Monterrey, đại diện Mexico, tại Qatar.