Chờ Ngân hàng Công Thương và Bình Điền Long An xuất trận

Xếp nhì một bảng tại vòng 1 Giải vô địch quốc gia 2019 và đoạt ngôi á quân nữ Cúp Hùng Vương 2019 không phải là thành tích đáng thất vọng đối với Ngân hàng Công Thương trong bối cảnh đội bóng này biến động mạnh cả về thành phần BHL lẫn lực lượng cầu thủ. Dù vậy, khi nhận lời góp mặt tại Cúp VTV9 Bình Điền 2019, Ngân hàng Công Thương vẫn quyết định tăng cường hai mũi chủ công từ Mikado Thái Bình là Bùi Thị Huệ và Nguyễn Thị Uyên, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu ít nhất cũng phải vào đến bán kết khi rơi vào cùng bảng đấu với chủ giải VTV Bình Điền Long An cùng với tuyển U23 Thái Lan và Đại học Nam Kinh (Trung Quốc).



Ngân hàng Công Thương sẽ đối đầu với các cầu thủ Thái Lan

Ngay ở trận đấu mở màn giải diễn ra lúc 16 giờ ngày 11-5, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán ngay với tuyển U23 Thái Lan. Theo thông tin ban đầu được BTC giải cung cấp, đây chính là lứa VĐV Thái Lan được chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay ở Philippines. Đội được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Wanna Buakew và trong thành phần ra sân của đội bóng trẻ trung này vẫn có sự hiện diện của Chaisri Tapapaiphun, một gương mặt rất quen thuộc với người hâm mộ nhờ một thời gian dài "đánh thuê" tại Việt Nam đồng thời là thành viên không thể thiếu của đội tuyển Thái Lan hai kỳ SEA Games vừa qua.



Các cựu binh Kim Huệ, Hà Hoa lãnh trọng trách ở Ngân hàng Công Thương

Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, một bên là đội chủ nhà dày dạn kinh nghiệm chinh chiến và ở phần sân đối diện là dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng đến từ Thái Lan, cường quốc bóng chuyền hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Một chiến thắng sẽ tạo đà quan trọng cho việc đi tiếp vào bán kết và cả hai đội sau đó chắc chắn sẽ phải nghiêm túc nghiên cứu đối thủ kỹ càng ở cặp đấu còn lại của bảng A diễn ra ngay sau lễ khai mạc lúc 19 giờ cùng ngày.



Chủ giải VTV BĐLA sẽ gặp đội bóng Trung Quốc sau lễ khai mạc

Đấy chính là màn so tài giữa đội chủ giải VTV Bình Điền Long An và Đại học Nam Kinh (Trung Quốc), hai ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch mùa giải năm nay. VTV Bình Điền Long An vừa đứng đầu một bảng đấu tại vòng 1 Giải vô địch quốc gia 2019 và sau đó, giành luôn danh hiệu vô địch Cúp Hùng Vương. Không dừng ở đó, đội bóng do HLV Nguyễn Quốc Vũ dẫn dắt tiếp tục thử sức ở Giải vô địch các CLB nữ châu Á và xếp hạng 7 chung cuộc.



VTV Bình Điền LA xếp hạng 7 các CLB nữ châu Á

Lực lượng liên tục được thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhưng VTV Bình Điền Long An vẫn không hề lơ là với giải đấu truyền thống do chính đơn vị chủ quản tổ chức thường niên. Đội vừa quyết định mượn chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền từ Vĩnh Long cùng với phụ công Nguyễn Thị Trinh từ Đắk Lắk. Đây chính là những bổ sung cần thiết để VTV Bình Điền Long An có thể thi đấu sòng phẳng với các đối thủ cùng bảng trước khi nghĩ đến việc vào sâu trong giải.







Hai gương mặt trẻ của đội chủ nhà - Kim Thanh và Kim Thoa

Đối thủ của đội chủ giải, Đại học Nam Kinh, thực sự là một ẩn số của giải. Đội bóng sinh viên này chính là nơi cung cấp nhiều cầu thủ triển vọng cho đội tuyển tỉnh Giang Tô, chính là nhà vô địch của giải VTV9 – Bình Điền 2018. Dàn cầu thủ có chiều cao "khủng", sức bật khó lường này chắc chắn sẽ là rào cản đáng ngại đối với nhà vô địch Việt Nam trong ngày khai mạc giải.







Lịch thi đấu ngày 11-5 (trực tiếp VTV9, VTV5, Thể thao TV, SCTV 15, Kiên Giang TV) 16 giờ: Ngân hàng Công Thương – U23 Thái Lan 19 giờ: Lễ khai mạc 19 giờ 30: VTV Bình Điền Long An – Đại học Nam Kinh

Đông Linh - Ảnh: Đào Tùng