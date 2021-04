Thăm tiền đạo Nguyễn Văn Anh, chú họ của Văn Toàn đang đá cho CAND, bị vỡ xoang hàm trái chiều 3-4

Pha va chạm của tiền đạo Nguyễn Văn Anh bên phía CLB Công An Nhân Dân (CAND) với cầu thủ của CLB Bình Phước ở vòng 3 Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2021 diễn ra khá nhanh ở phút 20 của trận đấu. Chú họ của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vẫn không nhớ xảy ra như thế nào.

Mãi đến khi truyền hình đăng tải lại clip, anh mới biết đó là pha hai bên lao vào đánh đầu, dẫn đến xoang hàm trái của Văn Anh bị vỡ. Bác sĩ Trần Bách của đội CAND chia sẻ: "Đó là một tình huống va chạm nhanh, Văn Anh sau khi ngã xuống thì phát hiện có chảy máu nên ra dấu. Các trọng tài lập tức yêu cầu tôi vào sân sơ cứu. Khi thấy máu chảy, tôi có báo cho ban huấn luyện thay người và đưa Văn Anh đến bệnh viện để khám. Các sĩ cho biết Văn Anh bị gãy xương gò má".

Sau trận đấu, tiền đạo Văn Anh được xe cấp cứu đưa từ Bình Phước về Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM để chẩn đoán vùng mặt

"Tuy nhiên, do gương mặt Văn Anh sưng khá to khi đến viện chụp phim, vì vậy kết quả có thể chưa chính xác. Do đó, tôi liên lạc với người quen ở bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM để hỏi thêm thì được đề nghị nên vào Sài Gòn để kiểm tra. Sau khi tôi và Văn Anh quay trở lại trận đấu (phút 80), ban huấn luyện đã xin được xe cấp cứu để hai chúng tôi vào TP HCM trong buổi chiều và đến tối đã kiểm tra xong ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM. Theo đó, Văn Anh bị vỡ xoang hàm trái, dự kiến 1-2 tháng là bình phục" - bác sĩ Bách chia sẻ.

Chú họ của Văn Toàn chỉ ăn cháo, hạn chế nhai đồ cứng trong qua trình chờ bình phục

Khi được hỏi về chỗ đau, Văn Anh cho biết cảm thấy hơi ê khi nhai thức ăn, đồng thời khá tiếc nuối khi bác sĩ yêu cầu tạm ngưng chơi bóng để chấn thương bình phục hoàn toàn. "Tôi không nhớ tình huống va chạm như thế nào, chỉ bị choáng và lúc bác sĩ Bách vào sơ cứu mới biết chảy máu nhiều. Bây giờ vừa xem clip mới biết là hai người cùng nhảy lên đánh đầu rồi va chạm. Giờ về nhà dưỡng thương, hy vọng sẽ sớm bình phục để trở lại với đội" - Văn Anh nói.

Sau 1 đêm nghỉ ngơi, gương mặt của Văn Anh đã đỡ sưng hơn

Sau 3 lượt trận, CLB CAND giành được 3 trận hòa. Ngày 10-4, thầy trò HLV Vũ Quang bảo sẽ có chuyến làm khách dự báo khó khăn trên sân 19/8 Nha Trang của đội đầu bảng Khánh Hòa. Chính vì vậy mà sự vắng mặt của Văn Anh sẽ khiến đội nhà gặp nhiều khó khăn hơn nữa.