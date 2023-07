Vào hôm qua, đội tuyển đồng chủ nhà New Zealand đã tổ chức họp báo và công bố đội hình 23 cầu thủ chính thức mà HLV Jitka Klimkova lựa chọn thi đấu tại giải đấu trên sân nhà.

Theo đó, đội hình chủ nhà World Cup triệu tập nhiều gương mặt trẻ và có đến 10 thành viên lần đầu tham dự giải đấu. Trong số 23 cầu thủ được đăng ký có đến 15 người đang thi đấu tại nước ngoài trong đó có 2 cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ, quốc gia đứng đầu thế giới về bóng đá nữ.

Ngoài những gương mặt mới, đội tuyển New Zealand góp mặt các “lão tướng” giàu kinh nghiệm từng tham gia World Cup nữ như Ali Riley, Betsy Hassett, Hannah Wilkinson và Katie Bowen.

Đội hình tuyển nữ New Zealand tham dự World Cup nữ 2023 (Ảnh: Phototek)

Trong buổi họp báo này, HLV tuyển New Zealand đã chia sẻ về sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong đội hình tuyển New Zealand là trung vệ Meikayla Moore. Đây là tuyển thủ có 63 lần thi đấu cho tuyển quốc gia và 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá nữ New Zealand hiện tại.

HLV Jitka Klimkova cho biết bà không có cách nào để liên lạc với Meikayla Moore khi trung vệ 27 tuổi này chỉ liên lạc qua email nhưng không hồi đáp.

Đội tuyển New Zealand sẽ là đối thủ tiếp theo của tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho hành trình tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ngày 6-7, tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại New Zealand tập huấn. Ngoài trận đấu với chủ nhà (10-7, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có thêm 1 trận đấu với tuyển nữ Tây Ban Nha (14-7).

Lịch thi đấu World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8 tại Úc và New Zealand. Các đội tuyển hiện đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu và New Zealand thuộc bảng A với Na Uy, Thụy Sĩ và Philippines.