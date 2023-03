Sáng 14-3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Dương Đức Hải, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội, cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.