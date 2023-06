Thủ thành Filip Nguyễn thi đấu nổi bật ở Cộng hòa Czech

Filip Nguyễn là thủ thành 30 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Czech, có bố là người Việt Nam và mẹ người Cộng hòa Czech. Anh trưởng thành và từng khoác áo CLB nổi tiếng Sparta Prague từ năm 2012 đến 2015. Ngoài ra, với phản xạ nhạy bén và chiều cao 1,9m, Filip từng được gọi lên tuyển Cộng hòa Czech tham dự các trận đấu thuộc UEFA Nations League hồi năm 2020.

Năm 2016, Filip Nguyễn về Việt Nam thử việc tại Thanh Hóa nhưng không thể gia nhập đội bóng này vì không thể hoàn thành thủ tục nhập tịch Việt Nam. Thời điểm đó, CLB Thanh Hóa không muốn dùng suất ngoại binh cho vị trí thủ môn.

Filip Nguyễn cũng khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam

Trở lại Cộng hòa Czech, Filip thi đấu 4 CLB gồm Nový Bydžov, Vlašim, Slovan Liberec, Slovácko Anh là thủ thành số 1 của CLB Slovácko khi giữ sạch lưới 26 trận trong tổng số 76 lần ra sân. Hôm 26-6, Facebook cá nhân của Filip Nguyễn đăng thông tin chia tay CLB Slovácko và truyền thông Cộng hòa Czech tiết lộ bến đỗ mới của Filip là CLB Công an Hà Nội.

Tuy đội bóng ngành Công an chưa chính thức công bố tân binh song có thông tin cho rằng Filip Nguyễn sẽ ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội thời hạn 3 năm. Ngoài ra, Filip vẫn còn hạn hợp đồng với Slovácko đến năm 2024 nên nhiều khả năng CLB Công an Hà Nội phải chi một khoản tiền lớn để chiêu mộ thủ thành Việt kiều này.

Với mục tiêu đăng quang vô địch V-League 2023, CLB Công an Hà Nội liên tục tăng cường nhân lực. Không chỉ chiêu mộ ngôi sao Quang Hải và Filip Nguyễn, đội bóng "tân binh" V-League còn ký hợp đồng với tiền vệ cánh trái người Nigeria Raphael Success (sinh năm 1998) để chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải đấu.