Vắng đội trưởng Nguyễn Văn Quyết vì án phạt nặng nhưng CLB Hà Nội đón tin vui khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và Lê Xuân Tú đã có thể trở lại thi đấu sau thời gian dài bị chấn thương. Tại vòng 12 V-League 2023 khi chạm trán Khánh Hòa, đội hình xuất phát của CLB Hà Nội không có "ngoại binh". Thế nhưng, với việc sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, CLB Hà Nội vẫn biết cách kiểm soát thế trận, tấn công lấn lướt đối thủ và giành trọn 3 điểm trước CLB Khánh Hòa.



CLB Hà Nội có 2 chiến thắng liên tiếp và nhanh chóng trở lại cuộc đua vô địch V-League 2023 .Ảnh: VPF

Sau những pha ban bật nhuần nhuyễn giữa Văn Vĩ và Hùng Dũng, tiền đạo Phạm Tuấn Hải chớp thời cơ ghi bàn mở tỉ số cho nhà đương kim vô địch gần cuối hiệp 1. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Bandovic không thể duy trì lợi thế dẫn bàn lâu dài sau khi hậu vệ Đoàn Công Thành lên tham gia tấn công và đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ môn Tấn Trường, gỡ hòa cho đội bóng phố biển giữa hiệp đấu thứ 2.

Bàn gỡ hòa càng khiến CLB Khánh Hòa hưng phấn và sẵn sàng chơi đôi công với nhà đương kim vô địch. Phải nhờ bản năng "không chiến" của trung vệ Đỗ Duy Mạnh ở phút 80, đội khách mới có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc.

Kịch tính là cụm từ dùng diễn tả màn bứt tốc, tranh ngôi dẫn đầu bảng V-League 2023 của CLB Công an Hà Nội (24 điểm), Đông Á Thanh Hóa (23 điểm) và đương kim vô địch Hà Nội (22 điểm). Sau 12 vòng đấu, 3 đội bóng này đã tạo ra khoảng cách điểm an toàn so với nhóm bám đuổi.

Diễn ra cùng ngày, CLB Hoàng Anh Gia Lai bị chia điểm đáng tiếc trên sân nhà Pleiku khi tiếp đón CLB TP HCM. Chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm vượt trội đội khách song đoàn quân của HLV Kiatisuk kém may mắn khi bỏ lỡ 2 tình huống ghi bàn "ngon ăn" và bị đối thủ cầm hòa không bàn thắng ở vòng 12.

Kết quả này khiến Hoàng Anh Gia Lai có 14 điểm và chưa thể lọt vào tốp 8 khi giai đoạn 1 chỉ còn một vòng đấu nữa sẽ khép lại. Đội bóng phố núi cần phải thắng TopenLand Bình Định ở vòng đấu thứ 13 mới có suất lọt vào nhóm tranh vô địch kể từ giai đoạn 2 của V-League 2023.