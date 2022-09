Highlights Long An vs Phù Đổng

Trước khi bước vào vòng đấu thứ 14, đoàn quân HLV Ngô Quang Sang đang duy trì phong độ ổn định tại Giải Hạng nhất 2022, liên tiếp thể hiện những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây. Sau 2 trận hòa trước các đối thủ mạnh là Công an Nhân dân và Quảng Nam, CLB Long An tràn đầy tự tin cho màn tiếp đón đội Phù Đổng.

Long An (áo đỏ) dễ dàng đè bẹp đội Phù Đổng trên sân nhà

Long An từng bị chia điểm khi chạm trán đội Phù Đổng trên sân Thanh Trì (Hà Nội) ở giai đoạn lượt đi. Để tiếp tục duy trì vị trí an toàn trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Ngô Quang Sang quyết giành trọn 3 điểm ở trận tái đấu trên sân nhà Long An. Hơn nữa, CLB Long An có phong độ khá tốt trên sân nhà khi giành 14/17 điểm ở mùa giải năm nay.

Vì vậy, bước vào màn so tài, thế trận gần như an bài khi đội chủ nhà đã dẫn trước 4-1 sau 45 phút thi đấu hiệp 1 với cú đúp bàn thắng của Ngọc Phương cùng hai pha lập công của Tấn Tài và Thanh Long. Sang hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, Ngọc Phương hoàn tất cú hat-trick bàn thắng ở phút 68 trước khi Anh Tú ghi bàn thứ 6 cho đội chủ sân Long An.

Long An đang duy trì phong độ thi đấu ấn tượng

Trận thắng giúp Long An vươn lên vị trí thứ 6 với 20 điểm nhưng cũng gặp tổn thất lực lượng vì tấm thẻ đỏ không đáng có ở khoảng thời gian cuối trận của hậu vệ Nguyễn Ngọc Thắng. Long An đang chơi ngày một ổn định với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp và chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất.