HLV Vũ Tiến Thành được đầu tư nhân lực mạnh mẽ trước thềm mùa giải mới. CLB TP HCM tậu nhiều ngoại binh chất lượng cao và một trong số đó đã lập công, giúp "chiến hạm đỏ" có màn ra quân V-League 2023-2024 đầy ấn tượng.

Tiếp đón Khánh Hòa - đội bóng được nhận định trong nhóm rớt hạng cuối mùa giải, CLB TP HCM dễ dàng kiểm soát thế trận, nhanh chóng đẩy cao đội hình chơi tấn công lấn lướt đối thủ. Với nòng cốt lực lượng hùng hậu, đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành cũng đặt mục tiêu đua tranh tốp 3 V-League mùa này.

Vì vậy, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, "chiến hạm đỏ" thỏa sức thể hiện sức mạnh song phải đợi đến hiệp thi đấu thứ 2 mới có bàn mở tỉ số do công của Bùi Ngọc Long. Giải tỏa được áp lực, đội chủ sân Thống Nhất tiếp tục chơi tấn công và ngoại binh Cheick Timite đã có "siêu phẩm" ấn định chiến thắng 2 sao cho CLB TP HCM.

Kết quả này giúp thầy trò ông Vũ Tiến Thành vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 điểm sau vòng 1. Ngoài ra, đánh bại Khánh Hòa lần này cũng giúp CLB TP HCM "phục hận", phá dớp 3 trận toàn thua khi chạm trán đội bóng này ở 3 lần gần nhất.

Cùng ngày, đương kim vô địch Công an Hà Nội may mắn thoát thua khi tiếp đón Quy Nhơn Bình Định ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Đội bóng ngành công an bị dẫn bàn ở hiệp 1 và có bàn gỡ ở khoảng thời gian gần cuối trận đấu.