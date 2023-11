Vừa thăng hạng V-League song CLB Quảng Nam là một trong những đội bóng kỳ cựu trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Vì vậy, dù không được đầu tư mạnh mẽ về lực lượng nhưng đội bóng xứ Quảng vẫn dễ dàng thắng đậm CLB Hòa Bình - một đại diện của bóng đá Hạng nhất quốc gia - với tỉ số 4-1 ở màn so tài trên sân Hòa Xuân ngày 25-11.



Sau đó một ngày (26-11), CLB Sông Lam Nghệ An thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Đồng Tháp với tỉ số của một ván đấu tennis (6-2) ngay trên sân nhà Vinh. Đáng chú ý, nòng cốt lực lượng của đội bóng xứ Nghệ là dàn cầu thủ trẻ tự đào tạo, từng có thời gian dài cùng tập luyện và thi đấu từ lứa U17, U19 và U21. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật - một chiến lược gia trẻ tuổi, các tài năng trẻ Sông Lam Nghệ An dễ dàng chiếm quyền kiểm soát thế trận, lấn lướt đối phương và liên tục ghi bàn đẹp mắt.

Sở hữu nhiều tuyển thủ trẻ như Nguyễn Đình Bắc (giữa), CLB Quảng Nam dễ dàng đánh bại Hòa Bình - một đội bóng Hạng nhất quốc gia. (Ảnh: VPF)

Theo Điều lệ Giải Bóng đá Cúp Quốc gia 2023 - 2024, các đội V-League sẽ không được sử dụng ngoại binh khi so tài với những đối thủ đến từ giải Hạng nhất. Song, do sự chênh lệch quá lớn về trình độ, chất lượng đội hình khiến những trận đấu Cúp Quốc gia kém hấp dẫn, không còn thu hút người xem. Nhiều ý kiến cho rằng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nên mở rộng việc sử dụng ngoại binh ở Giải Hạng nhất quốc gia để chất lượng chuyên môn của giải quốc nội được tăng cao, giúp cầu thủ Việt Nam nâng tầm và bóng đá quốc gia phát triển.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều đội bóng đang vất vả tìm nhà tài trợ, khó khăn về kinh phí hoạt động và tồn tại trong cảnh chẳng biết khi nào sẽ tan rã thì việc bỏ tiền để mua sắm ngoại binh chất lượng là điều bất khả thi. Giải Hạng nhất quốc gia nhiều mùa liên tiếp chứng kiến không ít trường hợp đội bóng giải thể, rút tên trước mùa giải mới vì không có nhà tài trợ.

Mùa này, SHB Đà Nẵng, Trường Tươi Bình Phước và Long An là những ứng viên sáng giá giành suất thăng hạng V-League. SHB Đà Nẵng, Long An, Đồng Nai, PVF-Công an Nhân dân, Phù Đổng là những đội bóng Hạng nhất lọt vào vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2023 - 2024.