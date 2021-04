Mười bốn năm trước, cũng tại "nhà hát" Old Trafford, Man United có một chiến thắng để đời với tỉ số 7-1 trước AS Roma và loại đội bóng thủ đô nước Ý ngay từ tứ kết Champions League với tổng tỉ số 8-3. Thất bại kinh hoàng này đã ám ảnh nhiều thế hệ cầu thủ AS Roma và rạng sáng 30-4, câu chuyện buồn ngày cũ dường như đã tái hiện với thầy trò HLV Paulo Fonseca với "kịch bản" gần như tương tự.



Bruno Fernandes đưa Man United vượt lên từ phút thứ 9

Đem đến nước Anh lực lượng mạnh nhất cho trận bán kết lượt đi, thế nhưng khó khăn sớm ập đến với AS Roma khi họ liên tiếp mất đến ba cầu thủ chủ chốt, gồm cả thủ thành Pau Lopez, chỉ trong vòng 37 phút đầu trận vì chấn thương. Giông bão ập đến ngay lập tức với đội khách ở phút thứ 9 khi từ đường chuyền dài của Paul Pogba, Edinson Cavani và Bruno Fernandes có màn phối hợp đập nhả để tiền vệ người Bồ hất bóng điệu nghệ qua tay thủ thành dự bị Antonio Mirante, mở tỉ số trận đấu.

Paul Pogba để bóng chạm tay...

... và Lorenzo Pellegrini gỡ hòa từ chấm phạt đền

Lợi thế quá lớn của đội chủ nhà, dù vậy lại chỉ được duy trì trong vòng 6 phút khi Paul Pogba để bóng chạm tay trong vòng cấm khi lùi về hỗ trợ phòng ngự, tạo cơ hội cho Lorenzo Pellegrini san bằng cách biệt 1-1 từ chấm đá phạt 11m. Phút 34, Pellegrini phá bẫy việt vị thoát xuống và tung đường chuyền thuận lợi để Edin Dzeko đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách.

Edin Dzeko đệm bóng nâng tỉ số lên 2-1 cho AS Roma

Nỗi lo thất bại ở bán kết giải đấu thứ 5 liên tiếp dưới triều đại của Ole Gunnar Solskjaer có vẻ là động lực mạnh mẽ giúp các cầu thủ Man United tìm lại chính mình sau giờ nghỉ. Đội chủ nhà thay đổi cách tiếp cận trận đấu và nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 48, pha phối hợp nhịp nhàng giữa bộ ba Pogba - Fernandes - Cavani giúp tiền đạo người Uruguay ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho "Quỷ đỏ". Cũng chính Cavani ở phút 64 có mặt kịp thời và ra chân ghi bàn sau khi cú sút đầu tiên của Wan-Bissaka bị thủ thành Antonio Mirante đỡ bật ra.

Edinson Cavani lập cú đúp bàn thắng và hattrick kiến tạo

Cơn ác mộng của AS Roma thực sự bắt đầu từ đây. Phút 71, "cố nhân" Chris Smalling phạm lỗi với Cavani trong vòng cấm và Bruno Fernandes không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 4-2 cho đội chủ nhà từ chấm 11m. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sau đó 4 phút là tác giả cú tạt bóng chính xác để Paul Pogba đánh đầu nâng tỉ số lên 5-2.

Paul Pogba lập công với bàn thắng thứ 5

Greenwood ấn định chiến thắng 6-2 cho Man United

Phút 86, tiền đạo vào sân thay người Mason Greenwood nhận đường chuyền của Cavani và tự tin cầm bóng xộc vào vòng cấm địa AS Roma trước khi sút chéo góc thành công. 6-2 cũng là tỉ số chung cuộc của trận bán kết lượt đi Europa League, mang lại lợi thế cực lớn cho Man United trước trận tái đấu trên đất Ý vào tuần sau. Nói không ngoa, Man United gần như đã đặt cả hai chân vào trận chung kết, như báo chí Anh quốc hết lời ngợi ca sau cuộc "tàn sát" của các cầu thủ Man United.

Man United chạm cả hai tay vào tấm vé chung kết