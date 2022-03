Bốn năm trước từng lỡ hẹn với World Cup 2018, giải đấu danh giá mà người Ý luôn là một trong những vị khách danh dự trong hơn nửa thế kỷ, đội tuyển mang sắc áo Thiên thanh quyết tâm làm lại tất cả. Tuy nhiên, nỗi đau như thêm dài khi rạng sáng 25-3 trên sân nhà Palermo, tuyển Ý đã gục ngã không lời bào chữa trước Bắc Macedonia ở bán kết vòng play-off, tranh một trong ba tấm vé vớt khu vực châu Âu đến World Cup 2022.



Được đánh giá cao hơn đội quân non trẻ Bắc Macedonia về nhiều phương diện, lại có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà, tuyển Ý thừa sức khỏa lấp những khoảng trống ở hàng phòng ngự khi dàn hậu vệ chủ chốt như Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini hay Di Lorenzo đều không thể ra sân. Tính ra trong 90 phút thi đấu chính thức, các mũi nhọn Bắc Macedonia hiếm khi đe dọa được cầu môn đội chủ nhà cho đến bước ngoặt phút bù giờ thứ nhì…

Nắm quyền kiểm soát thế trận gần như tuyệt đối, đội chủ nhà Ý tung ra đến 32 cú sút cả trận nhưng đều không một lần thành công. "Squadra Azzurri" được trao cơ hội không thể thuận lợi hơn ở phút 30 sau pha phát bóng lỗi của thủ môn Stole Dimitrievski phía Bắc Macedonia nhưng Domenico Berardi lại bỏ qua dịp may để mở tỉ số với cú sút xa khi chính Stole Dimitrievski kịp phản xạ cứu thua.

Stole Dimitrievski sau đó liên tục giải vây cho Bắc Macedonia sau những pha dứt điểm nguy hiểm của Ciro Immobile và Lorenzo Insigne. Ở phần sân ngược lại, thủ môn Giangluigi Donnarumma của đội chủ nhà cũng nỗ lực cản phá pha kết thúc của Aleksandar Trajkovski phút bù giờ hiệp một.

Tuyển Ý gần như tuyệt vọng trong việc tìm kiếm bàn thắng ở hiệp 2 khi các cơ hội liên tục đến và đi. Ở phút bù giờ 90+2, Trajkovski cầm bóng đột phá và bất ngờ tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Donnarumma.

Quá muộn cho những nỗ lực của người Ý và thất bại chung cuộc 0-1 trước Bắc Macedonia khiến những nhà vô địch châu Âu chính thức bị loại khỏi cuộc đua đến World Cup 2022, phải ngồi nhà theo dõi sự kiện bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh qua truyền hình lần thứ nhì liên tiếp.

Bắc Macedonia sẽ gặp Bồ Đào Nha – đội thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 ở trận bán kết còn lại của nhánh C - vào ngày 30-3 để giành một suất vé đến World Cup 2022. Ba Lan do không phải đấu với tuyển Nga nên ung dung chờ tranh vé với Thụy Điển, đội giành chiến thắng 1-0 ở hiệp phụ trước CH Czech ở nhánh B. Xứ Wales vượt qua Áo bằng tỉ số 2-1 với cả hai bàn thắng đều do Gareth Bale thực hiện, chờ gặp đội thắng của cặp Scotland-Ukraine.