Một tháng trước đó, đoàn quân do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt cũng đã lần đầu tiên sau 32 năm vào đến bán kết Giải Vô địch bóng chuyền châu Á 2023, vươn tới các thứ hạng chưa từng có trong lịch sử (hạng 5 châu Á, hạng 40 thế giới). Chạm tay một lần vào kỳ tích có thể vẫn do may mắn nhưng thành công đến lần thứ hai trong vòng vài tuần lễ, trước các đối thủ sừng sỏ với đẳng cấp cực cao, rõ ràng đây phải được xem là câu chuyện của thực lực và tài năng.



Trận bán kết gặp Nhật Bản tại ASIAD 19 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo sậm)Ảnh: THIÊN ĐỖ

Nhiều chuyên gia thống nhất với nhau rằng bóng chuyền nữ Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng, đồng đều và đặc biệt, tiềm năng còn rất lớn. So với lứa tuyển thủ được mệnh danh "thế hệ vàng" gồm Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Bùi Huệ… của hơn 10 năm trước từng góp mặt trong top 6 châu Á, có thể xem dàn nữ tuyển thủ hiện tại mang phẩm chất của những viên kim cương đang được mài giũa tốt nhất.

Một đội hình giàu năng lực, nhiệt huyết, lại liên tục được cọ xát qua các giải đấu đẳng cấp cao trong 6 tháng qua, chẳng có lý do gì để tuyển Việt Nam không thể tiến bộ. Trừ ngôi á quân SEA Games 32 và 2 lần về nhì SEA V-League, các danh hiệu vô địch AVC Women’s Club Cup (với phiên hiệu Sport Center 1) và AVC Challenge Cup là những thành tích rất đáng chú ý mà lần đầu tiên đội giành được.

Giành quyền tham dự FIVB Challenger Cup hồi giữa năm nhờ chức vô địch AVC Challenge Cup, tuyển Việt Nam lọt vào bán kết Giải vô địch bóng chuyền châu Á rồi làm được điều tương tự ở môn bóng chuyền nữ ASIAD 19. Đội vượt qua những đối thủ được đánh giá ngang tầm hoặc nhỉnh hơn như Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên và chỉ thua trước những đội quá mạnh như Nhật Bản, Trung Quốc hoặc Thái Lan...

Những thành công vượt hơn cả mong đợi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự đóng góp đáng kể của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, người ghi trên 400 điểm qua tất cả giải đấu, bên cạnh sự tiến bộ rõ rệt của Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Trần Thị Bích Thủy, Trần Tú Linh, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Khánh Đang... Dấu ấn chiến thuật của Ban huấn luyện mà đứng đầu là HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng được ghi nhận, từ việc khắc phục lỗi chuyền một, hoàn thiện khâu phòng ngự cho đến tổ chức tấn công biến hóa, hiệu quả.

Hành trình 2023 vẫn chưa khép lại với tuyển bóng chuyền nữ. Tất cả đã quay về CLB để chuẩn bị cho giai đoạn 2 Giải Vô địch quốc gia nhưng chỉ sau hơn một tháng nữa, họ sẽ tề tựu trở lại để chuẩn bị tham dự Giải Vô địch các CLB nữ thế giới 2023. Người hâm mộ đang chờ đợi thêm một màn thăng hoa nữa của Thanh Thúy và đồng đội trong một năm đầy ắp các hành trình đáng nhớ này.