Chính phủ Mỹ vẫn giữ quy định yêu cầu người nước ngoài nhập cảnh phải có hộ chiếu vắc-xin phòng Covid-19 và Djokovic đã khẳng định sẽ không đáp ứng điều này. Tay vợt 35 tuổi đang sở hữu 3 danh hiệu vô địch US Open đã từng bị trục xuất khỏi Úc, cấm tham dự Giải Úc mở rộng hồi đầu năm 2022 vì lý do tương tự. Vì vậy, Djokovic chỉ có thể dự giải Grand Slam cuối cùng trong năm 2022 nếu được chính phủ Mỹ đặc cách, nới giãn quy chế nhập cảnh, trước khi US Open 2022 khởi tranh ở New York vào cuối tháng 8.



Novak Djokovic có thể rớt khỏi tốp 10 ATP. Ảnh: REUTERS

Cũng vì không đáp ứng điều kiện nhập cảnh, Djokovic đã lỡ 2 giải ATP Masters 1.000 diễn ra ở Mỹ hồi tháng 3-2022, gồm Indian Wells và Miami. Ngoài ra, đương kim vô địch Wimbledon cũng từng đối diện nguy cơ không thể tham dự Roland Garros 2022 nhưng chỉ một tháng trước khi giải đấu diễn ra, "hàng rào" nhập cảnh vào Pháp được dỡ bỏ để giúp Djokovic có suất thi đấu.

Người hâm mộ làng banh nỉ mong muốn Djokovic sẽ được tham dự US Open 2022 vì cho rằng các giải Grand Slam sẽ kém hấp dẫn nếu thiếu vắng 2 tay vợt trong nhóm "Big Three", bao gồm Rafael Nadal. Áp lực đang đè nặng lên Tổng thống Mỹ Joe Biden khi một số chính trị gia Mỹ đã lên tiếng ủng hộ quyết định cho phép Djokovic thi đấu US Open 2022 với tư cách là tay vợt chưa được tiêm phòng.

Sau khi đăng quang Wimbledon 2022, Djokovic sẽ tiếp tục duy trì cường độ tập bình thường trong thời gian tới. Vì không chấp nhận tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19 nên Djokovic mới chỉ được tham dự 7 giải đấu thuộc hệ thống ATP Tour kể từ đầu năm nay. Đó cũng là lý do khiến tay vợt Serbia bị trừ nhiều điểm trên bảng xếp hạng ATP và mất ngôi số 1 thế giới.