Các bác sĩ đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị thêm trà gừng và các thức uống nóng trong các buổi tập để đảm bảo sức khỏe cho các tuyển thủ

Trước đó, buổi tập thứ 3 của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã diễn ra vào tối hôm qua để làm quen với khung giờ thi đấu ở World Cup nữ 2023. Thời tiết hiện tại của New Zealand vào buổi tối xuống tới 10 độ C do đang vào mùa đông.

Để đảm bảo sức khỏe cho toàn đội, các bác sĩ đội tuyển đã được chuẩn bị trà gừng cho các tuyển thủ uống trước khi bước vào các buổi tập luyện.

Sau buổi tập thứ 4 vào hôm nay, HLV thể lực Cedric Roger cho biết về thời tiết New Zealand: “Thời tiết ở đây rất khác so với Hà Nội. Như hôm nay có gió, mưa khiến cảm giác lạnh hơn. Tuy nhiên, nếu quá trình khởi động tốt và các cầu thủ có thể làm nóng người thì tôi nghĩ sẽ không vấn đề gì với thể lực của họ hiện nay”.

“Hai ngày vừa qua, các cầu thủ rất năng động. Tôi hi vọng các cầu thủ sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới”- HLV thể lực của tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

Trong những buổi tập vừa qua tại TP Napier, các bài tập khởi động của HLV Cedric Roger giúp các cầu thủ tăng cường khả năng nhanh nhẹn, xoay xở và chuyển hướng.

“Ở thời điểm này, ban huấn luyện sẽ tập trung để các bạn duy trì thể lực đang có. Tất nhiên, những bạn thường hay thi đấu sẽ cần tập luyện nhiều hơn để nâng cao thể lực, đáp ứng các yêu cầu của trận đấu. Tôi hi vọng về mặt khởi động, các bạn sẽ có thời gian dài hơn để tránh các chấn thương”- ông Roger nói thêm.

Chiều mai, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ còn một buổi tập trước khi bước vào trận đấu gặp ĐT nữ New Zealand lúc 17 giờ 30 chiều ngày 10-7 (giờ địa phương) trên SVĐ McLean Park (TP Napier).