Emery đòi nợ Klopp ở Emirates

03/11/2018 06:30

Những ân oán trong quá khứ hứa hẹn sẽ trở thành cuộc đấu trí không khoan nhượng giữa hai nhà cầm quân trong khi những lần đối đầu giữa Arsenal và Liverpool chưa bao giờ kết thúc một cách êm ả.



Hơn 3 năm cuối dưới thời A.Wenger, Arsenal không một lần được hưởng niềm vui chiến thắng trước Liverpool khi "pháo thủ" sa sút dữ dội về chuyên môn. Đấy cũng chính là khoảng thời gian mà Liverpool bắt đầu hành trình hồi sinh của mình dưới sự dẫn dắt của HLV Klopp và chạm tay đến đỉnh cao với việc lọt vào trận chung kết Champions League tháng 6- 2018.

Arsenal kỳ vọng Aubameyang (phải) duy trì phong độ tốt để khiến Liverpool nhận thất bại đầu mùa ngay tại Emirates Ảnh: REUTERS

Thắng đối thủ nhiều duyên nợ Arsenal đến 3 lần ở 4 cuộc chạm trán gần nhất, Liverpool dù vậy vẫn hết sức dè chừng đội bóng vùng Tây London này khi "Pháo thủ" cũng đang đi những bước đầu tiên của kỷ nguyên mới hứa hẹn nhiều thành công cùng với HLV Emery. Chính cái tên Emery đã gợi lại ký ức buồn đau khó quên đối với "Lữ đoàn Đỏ" về trận chung kết Europa League 2015-2016 khi thua 1-3 dưới tay Sevilla. Danh hiệu vô địch Europa League mùa thứ 3 liên tiếp cùng với Sevilla là tiền đề để Emery được cả châu Âu thừa nhận tài năng, mở toang cánh cửa chinh phục các đội bóng lớn như PSG rồi Arsenal.

Liverpool hành quân đến London ở vòng 11 Giải Ngoại hạng Anh trong sự e ngại nhất định còn CĐV Arsenal hy vọng đội bóng của mình sẽ tiếp tục gặt hái kết quả khả quan với Emery, như ông từng làm ở Sevilla. Cả Arsenal và Liverpool hiện đều là những tập thể mạnh mẽ hơn nhiều so với lực lượng mà Emery và Klopp có trong tay hơn 2 năm trước.

Aubameyang của Arsenal đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Giải Ngoại hạng Anh với 7 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với S.Mane và 2 bàn nhiều hơn so với M.Salah phía Liverpool. Hàng công của Arsenal đang có hiệu suất ghi bàn tốt hơn với 24 pha lập công trong khi "The Kop" chỉ có 20 bàn thắng. Ngược lại, hàng phòng ngự trong tay HLV Klopp lại chắc chắn hơn nhiều khi mới chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 10 vòng đấu, so với con số… 13 bàn thua của Arsenal!

Cuộc chiến cân não giữa Emery và Klopp chắc chắn sẽ là thứ gia vị đáng kể cho màn thư hùng hứa hẹn nhiều kịch tính, không thiếu phần hấp dẫn mà Arsenal và Liverpool sẵn sàng cống hiến cho người hâm mộ, vốn là một trong những "sản phẩm" đã trở thành thương hiệu lớn trong lịch sử Giải Ngoại hạng Anh. Chưa ai quên sau 2 trận mở màn mùa giải hết sức phập phù trước Man City (thua 0-2) và Chelsea (2-3), đoàn quân của Emery đã có chuỗi 13 trận bất bại, trong đó có đến 12 chiến thắng. Trong khi đó, Liverpool chia sẻ vị trí số 1 cùng với Man City khi 2 đội bóng này vẫn chưa thua trận nào sau 10 lượt trận Premier League (cùng với Chelsea).

Ngoài lợi thế sân nhà được giới chuyên môn đánh giá cao, Arsenal còn tự tin sẽ làm hơn Liverpool khi có sự trở lại kịp thời của "vua kiến tạo" người Đức M.Ozil. Chuyên gia Mark Lawrenson cho rằng Ozil chính là mảnh ghép hữu hiệu cho bài toán hàng tiền vệ.

Lịch truyền hình trực tiếp * Anh: Bournemouth - M.U (19 giờ 30 phút, K+PM); Cardiff - Leicester (22 giờ, các kênh), Everton - Brighton (22 giờ, các kênh); Newcastle - Watford (22 giờ, K+NS), West Ham - Burnley (22 giờ, SCTV15). * Ý: Inter Milan - Genoa (21 giờ), Fiorentina - AS Roma (0 giờ, 4-11), Juventus - Cagliari (2 giờ 30 phút, 4-11) trên FPT Play. * Đức: Bayern Munich - Freiburg (21 giờ 30 phút, Foxsports) * Tây Ban Nha: Leganes - Atletico Madrid (19 giờ), Real Madrid - Valladolid (22 giờ 15 phút), Vallecano - Barcelona (2 giờ 45 phút) trên Goal.com

Đông Linh