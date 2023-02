Chủ nhà Everton vừa để thua trận thứ 6 trong 8 lần ra sân không biết đến chiến thắng. Thất bại 0-2 trước West Ham cách đây 2 tuần khiến đội bóng vùng Merseyside phải nói lời chia tay với HLV Frank Lampard. "Người thế vai" Sean Dyche được kỳ vọng sẽ giúp Everton vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, ít nhất cũng là một suất trụ hạng mùa này.



Trớ trêu thay, đối thủ đầu tiên của chiến lược gia có nhiều kinh nghiệm này lại là Arsenal, đội bóng đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng với cách biệt lên đến 18 hạng cùng 35 điểm so với "The Toffees". Đó là lý do khiến giới chuyên môn tự tin dự báo Arsenal sẽ giành trọn 3 điểm làm hành trang ra về.

Everton khó cản bước đội đầu bảng Arsenal. (Ảnh: REUTERS)

Không chỉ thi đấu kém hiệu quả, thực lực của Everton còn rất mong manh khi mới nhất, họ buộc phải bán cầu thủ chạy cánh Anthony Gordon cho Newcaslte trong khi Abdoulaye Doucoure bị liệt vào danh sách phải chuyển nhượng, đi cũng dở mà ở cũng chẳng xong. Đó là chưa kể tân HLV Sean Dyche vẫn chưa thể có được sự phục vụ của Nathan Patterson, Michael Keane, Ben Godfrey vì chấn thương, còn khả năng ra sân của James Garner lẫn Andros Townsend vẫn bỏ ngỏ.

Trong khi đó, sự vắng mặt của Gabriel Jesus hầu như chẳng ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Arsenal, đội bóng đã lần lượt đánh bại từ West Ham, Brighton, Tottenham cho đến Man United trong 5 chuyến xuất quân gần nhất và chỉ phải chia điểm với Newcastle, "hiện tượng" của Ngoại hạng Anh mùa này.

Chuỗi trận thăng hoa kể từ tháng 9 đến nay đã mang lại ngôi đầu bảng cho Arsenal đồng thời tạo dựng vị thế vô cùng chắc chắn cho đội bóng của HLV Mikel Arteta. Năm lần gặp nhau gần nhất, Everton thắng đến 3 trận nhưng chắc chắn họ sẽ rất khó khăn để ngăn cản Arsenal lấy điểm ở cuộc chạm trán lần này.

Lối chơi tấn công rực lửa chính là yếu tố quan trọng giúp Arsenal bay cao thời gian qua. Chỉ riêng bộ ba Odegaard - Saka - Martinelli đã đóng góp phân nửa tổng số bàn thắng toàn đội, chưa kể tân binh Leandro Trossard từng ghi 7 bàn ở nửa mùa đầu khoác áo Brighton.