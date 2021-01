Một trong 2 trận đấu sớm nhất của vòng 3 FA Cup suýt nữa đã không thể diễn ra rạng sáng 9-1 khi có đến 10 cầu thủ đội hình chính cùng với 4 thành viên BHL của Aston Villa bị nhiễm Covid-19. Giám đốc điều hành Christian Purslow buộc phải yêu cầu toàn bộ các thành viên khỏe mạnh còn lại, kể cả HLV trưởng Dean Smith, phải cách ly trong 10 ngày theo quy định của Chính phủ Anh, khiến "The Villa" phải sử dụng dàn cầu thủ U23, đồng thời tăng cường một số thành viên tuyến U18 để tiếp đón đội khách Liverpool hùng mạnh.



Với lực lượng non kém kinh nghiệm như vậy, chẳng có gì bất ngờ khi Aston Villa thua trận 1-4 trên sân nhà, khác xa với thời điểm họ đánh bại nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh với tỉ số không tưởng 7-2 cách đây hơn 3 tháng.

Aston Villa dùng đội hình trẻ để đối đầu nhà vô địch nước Anh ở FA Cup (Ảnh: REUTERS)

So với Aston Villa, đội bóng hạng nhì Shrewbury Town đã "vỡ trận" hoàn toàn khi số cầu thủ bị nhiễm Covid-19 quá nhiều, không còn quân để thi đấu với đại diện ngoại hạng là Southampton.

Tình hình tương tự cũng đang xảy đến với Brentford (gặp đối thủ cùng chơi ở giải Hạng nhất là Middlesbrough) và Derby County, đội bóng mà cả HLV tạm quyền Wayne Rooney và các cầu thủ đều đang bị cách ly, không còn quân để đá dù đối thủ của họ chỉ là đội bóng đang chơi ở… giải hạng năm là Chornley.

Sân cỏ nước Anh đang biến động khủng khiếp với 40 ca nhiễm mới (cả cầu thủ lẫn nhân viên đội bóng) ở Giải Ngoại hạng chỉ trong tuần lễ cuối năm 2020 và tuần lễ đầu năm mới 2021. Con số tương tự ở Giải Hạng nhất (Championship) là 115, còn các giải hạng dưới không thể thống kê nổi.

Chưa bao giờ giải đấu "lâu đời nhất thế giới" mà người Anh luôn tự hào lại rơi vào tình cảnh hỗn loạn như hiện tại. Các đội bóng hạng dưới lâu nay tích cực góp mặt ở FA Cup (hoặc League Cup) chính là từ sức hấp dẫn của các khoản thu cực lớn từ tiền bán vé, bản quyền truyền hình và cả tiền cát-xê ra trận.

Giờ thì khán đài bị đóng cửa, bản quyền truyền hình bị co lại đáng kể còn giải thưởng giảm hẳn một nửa so với trước kia. Liverpool chỉ nhận được 61.500 bảng cho chiến thắng vòng 3 trước Aston Villa (so với 135.500 bảng của mùa 2019-2020) trong khi đội thua Aston Villa chỉ được khoản thu chưa đến 20.000 bảng.