OSau 3 năm liên tiếp thất bại ở giải thưởng thường niên "FIFA The Best", Lionel Messi bất ngờ giành chiến thắng tại lễ trao giải được tổ chức rạng sáng 24-9 vừa qua tại TP Milan – Ý. Đại bộ phận người hâm mộ cũng như giới chuyên môn thực sự bị sốc khi nghe chính chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố danh hiệu "Cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới 2019" thuộc về tiền đạo đang khoác áo CLB Barcelona và tuyển Argentina.



Chủ tịch FIFA công bố và tự tay trao giải thưởng The Best cho Lionel Messi

Xét về thành tích, Messi khó có thể sánh bằng Virgil van Dijk, người cùng với Liverpool giành ngôi á quân Ngoại hạng Anh, vô địch Champions League và Siêu cúp châu Âu bên cạnh việc góp công quan trọng đưa tuyển Hà Lan vào đến chung kết UEFA Nations League. Thành tích cá nhân của trung vệ này cũng rất đáng chú ý với giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu". Ngay cả đại kình địch Cristiano Ronaldo xem ra cũng trội hơn Messi khi ngôi sao người Bồ sở hữu danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A", cùng Juventus đoạt chức vô địch nước Ý và đưa tuyển Bồ Đào Nha đến chức vô địch UEFA Nations League.

Messi kém thế so với Ronaldo và Van Dijk ngay cả tại châu Âu trước đó

Trong khi đó, Barcelona của Messi chỉ giành được duy nhất danh hiệu vô địch La Liga, dừng bước sớm tại Champions League trước chính Liverpool của Van Dijk. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Argentina của Messi chỉ HCĐ Copa America, kém xa thành tích vào đến chung kết 2 kỳ giải trước.

Một trong những siêu phẩm bàn thắng mùa giải vừa qua của Messi

Điểm sáng trong bản thành tích của Messi đến từ nỗ lực cá nhân. Siêu sao người Argentina ghi 51 bàn thắng trong 50 trận đấu trên mọi đấu trường cho đội bóng xứ Catalan, trong đó, 36 pha lập công tại La Liga đem về cho anh đoạt cú đúp danh hiệu "Vua phá lưới La Liga’ và "Chiếc giày vàng châu Âu". Anh còn là tác giả "Bàn thắng đẹp nhất mùa giải" do UEFA bình chọn với cú sút phạt vào lưới Liverpool trong trận bán kết và là một trong những bàn thắng giúp anh trở thành "Vua phá lưới" Champions League mùa 2018-2019 với tổng cộng 12 bàn.

Messi lần đầu đoạt giải thưởng FIFA The Best

Tại Gala "FIFA The Best 2019", Messi chiến thắng ở hạng mục "Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm" với 46 điểm trong khi Van Dijk chỉ được 38 điểm còn Ronaldo được 36 điểm. Chiến thắng bất ngờ với điểm số cách biệt của Messi dù chẳng phải không thuyết phục nhưng lại khiến cả thế giới cảm thấy không cam lòng. Truyền thông Anh cũng như báo chí châu Âu lập tức vào cuộc và nhanh chóng phát hiện những điểm lập lờ khi FIFA công bố toàn bộ kết quả bầu chọn.

HLV tuyển Sudan Zdravko Logarusic "không bầu Messi"

HLV đội tuyển Sudan Zdravko Logarusic đặt ra nghi vấn về lá phiếu của chính mình: "Tôi đã bình chọn cho Salah, Mane và Mbappe nhưng kết quả được FIFA công bố lại trở thành Messi, Salah, Mane. Tôi đã chụp ảnh lại phiếu bầu trước khi chuyển đi và mọi chuyện diễn ra sau đó thật khó hiểu". Trường hợp này, FIFA cho biết sẵn sàng đối chiếu lá phiếu gốc có đầy đủ chữ ký và dấu mộc của vị HLV với tấm ảnh lá phiếu đang lan truyền trên mạng được cho là đã bị chỉnh sửa bằng kỹ thuật photoshop.

Dù không còn là thủ quân tuyển Nicaragua nhưng lá phiếu vẫn có tên Juan Barrera

Hài hước hơn cả là câu chuyện ở đội tuyển Nicaragua khi lá phiếu bầu của đội trưởng Manuel Rosas khi được công bố lại ghi tên…Juan Barrera, người giữ vai trò thủ quân ở nhiệm kỳ trước với tên tuổi và chữ ký rõ mồn một! FIFA khẳng định hồ sơ do LĐBĐ Nicaragua chuyển đến được niêm phong kín và đầy đủ mộc dấu trên 3 phiếu bầu của HLV trưởng, thủ quân và đại diện giới truyền thông nước này.

LĐBĐ Nicaragua ngay lập tức phát đi thông báo "nhận toàn bộ trách nhiệm" về sự cố do tên tuổi và chữ ký của cựu thủ quân Juan Barrera vẫn còn được lưu trong máy tính sau lần bầu chọn năm ngoái nên xảy ra sự nhầm lẫn đáng tiếc! "Người đánh máy" của LĐBĐ Nicaragua ngay lập tức bị sa thải khi sự việc rộ lên trên báo chí và mạng xã hội.

Mohamed Salah khẳng định bị LĐBĐ Ai Cập "đâm lén"

Sự cố lùm xùm thứ ba là việc trang chủ FIFA không công khai phiếu bầu của HLV tuyển Ai Cập Shawky Ghareeb và đội trưởng tuyển nước này Ahmad Elmohamady. FIFA cho rằng hai phiếu bầu của tuyển Ai Cập gửi đến muộn so với hạn chót. Ngoài ra, cách thức ghi phiếu bầu của hai lá phiếu này không đúng quy định, đơn cử là chữ ký của HLV Ghareeb và Elmohamady được ghi bằng… kiểu chữ hoa, chưa kể hai lá phiếu này không có chữ ký xác thực của Tổng thư ký LĐBĐ Ai Cập (EFA)!

Bản thân câu chuyện, nhìn từ phía bóng đá Ai Cập, lại là đề tài cực "nóng". Mohamed Salah chẳng phàn nàn gì chuyện FIFA không tính các lá phiếu bầu từ Ai Cập mà theo nhật báo Daily Mail (Anh), tiền đạo này bức xúc với việc chính EFA đã dùng thủ đoạn để ngăn chặn các lá phiếu bầu kể trên mà chắc chắn anh sẽ có 2 sự lựa chọn ở thứ hạng cao nhất, kể cả việc "chỉ đạo" nhà báo Hany Danial bầu theo thứ tự Sadio Mane, Ronaldo, Salah!

Salah có thể sẽ không tham gia đội tuyển Ai Cập

Salah từng đối đầu căng thẳng và giành chiến thắng trong vụ tranh chấp bản quyền hình ảnh giữa nhà tài trợ của cá nhân anh và đối tác của EFA hồi tháng Tư vừa qua. EFA đã cho in hình đội tuyển Ai Cập trên thân máy bay chở đội nhưng hình ảnh Salah được in rất to so với các đồng đội. Trên thân máy bay còn in logo của 1 hãng viễn thông là nhà tài trợ của EFA trong khi Salah là gương mặt quảng cáo cho hãng viễn thông đối thủ.

CĐV Ai Cập yêu mến Salah và sẽ không bỏ qua sự cố này

Cho rằng bị EFA "đâm lén" sau tất cả những vụ việc không đáng có kể trên, Salah xóa mọi chi tiết liên quan đến quê hương, bóng đá Ai Cập trên tài khoản mạng xã hội cá nhân và bóng gió sẽ không bao giờ trở lại đội tuyển Ai Cập.