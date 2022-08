Theo thông tin từ nhật báo Diario Ole (Argentina), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang cân nhắc việc đổi thời điểm khai màn kỳ World Cup sắp tới tại Qatar.



FIFA cân nhắc thay đổi thời điểm khai màn World Cup 2022

Hiện tại, thời điểm mở màn sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay là vào ngày 21-11 với trận đấu giữa Senegal và Hà Lan. Điều này trái với thông lệ từ kỳ World Cup 2006 tại Đức đến nay, khi đội tuyển của quốc gia đăng cai được đá trận đầu tiên.

Vì lý do trên, ban tổ chức của nước chủ nhà Qatar đang tiến hành đàm phán với FIFA để dời trận đấu giữa Qatar và Ecuador lên trước.

Theo lịch thi đấu hiện tại, trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ ET (22 giờ, ngày 21-11, giờ Việt Nam). Trước đó, trận Senegal gặp Hà Lan diễn ra vào lúc 5 giờ ET (16 giờ Việt Nam) và trận Anh gặp Iran diễn ra vào lúc 8 giờ ET (19 giờ Việt Nam).

Tổng quan 8 bảng đấu tại World Cup 2022

Còn với đề xuất mới, trận đấu của chủ nhà Qatar được dời lại sớm hơn, cụ thể là vào lúc 1 giờ, ngày 21-11 (giờ Việt Nam).

Theo Diario Ole, đề xuất này nếu muốn được thông qua cần có sự tán thành, bỏ phiếu chấp thuận từ Hội đồng FIFA, bao gồm: Chủ tịch Gianni Infantino và Chủ tịch của 6 liên đoàn thành viên (UEFA, COMMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC và OFC).

Từ World Cup 2006 đến nay, các đội tuyển chủ nhà phần lớn đều giành được kết quả có lợi ở trận khai màn giải đấu. Năm 2006: Đức 4-2 Costa Rica; năm 2010: Nam Phi 1-1 Mexico; năm 2014: Brazil 3-1 Croatia; năm 2018: Nga 5-0 Ả rập Saudi.

Đội chủ nhà Nga đại thắng 5-0 ở trận khai mạc World Cup 2018

Trên cơ sở đó, người hâm mộ Qatar hy vọng sự thay đổi thời điểm mở màn giải, cụ thể là chuyển trận đấu giữa Qatar với Ecuador đá sớm hơn sẽ mang đến may mắn cho đội nhà.

Cuộc đụng độ này sẽ diễn ra trên sân vận động Al Bayt (sức chứa 60.000 chỗ ngồi), thuộc thành phố Al Khor, phía Đông Bắc Qatar. Đây là công trình được khánh thành vào cuối tháng 11 năm ngoái nhằm mục đích phục vụ cho World Cup 2022.