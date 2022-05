Không khó để nhận thấy những hạn chế của tuyển futsal Việt Nam trong trận ra quân là thể lực không bảo đảm, khả năng tấn công chưa hiệu quả và còn mắc nhiều sai lầm cá nhân. Tuy nhiên, HLV Phạm Minh Giang cho rằng trận hòa trước Indonesia là kết quả có thể tạm chấp nhận bởi các học trò của ông chưa có được thể trạng tốt nhất sau khi mắc Covid-19.



Tuyển futsal Việt Nam tự tin sẽ thắng Malaysia ở vòng 2 SEA Games 31. Ảnh: VFF

HLV tuyển futsal Việt Nam cho biết: "Các cầu thủ kiểm soát bóng chưa tốt, không tận dụng được cơ hội và thiếu kết dính trong những mảng miếng triển khai tấn công. Hướng tới những lượt trận tiếp theo, ban huấn luyện sẽ nhanh chóng giúp các cầu thủ cải thiện mặt thể lực, khâu dứt điểm và khắc phục điểm yếu nơi hàng thủ".

Tuyển futsal Việt Nam còn 3 trận đấu phía trước. Nếu muốn đoạt HCV SEA Games 31, thầy trò ông Giang cần phải giành chiến thắng tất cả, trong đó có màn chạm trán đương kim vô địch Thái Lan. Nhận xét về các đấu thủ tham dự SEA Games kỳ này, HLV Phạm Minh Giang cho rằng tất cả các đội không quá chênh lệch về trình độ, đẳng cấp mà chỉ hơn nhau qua việc tận dụng cơ hội.

Ở lượt trận ra quân, Malaysia thảm bại trước Thái Lan với tỉ số 2-6 và không được đánh giá cao tại SEA Games 31. Tuyển futsal Việt Nam không có dịp so tài với Malaysia tại Giải AFF Futsal Championship 2022 diễn ra ở Thái Lan hồi tháng 4 nhưng so về thứ hạng FIFA, đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang hơn đối thủ đến 34 bậc nên được nhận định sẽ giành chiến thắng trong màn so tài sắp tới.